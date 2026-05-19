Google integrará en su buscador y Chrome una función para detectar contenido creado por IA

"Estamos expandiendo tanto las credenciales de contenido como la verificación de SynthID -una marca de agua invisible para el ojo humano- a la búsqueda de Google y a Chrome. Eso significa que puedes simplemente usar Circle to Search en una imagen o hacer clic derecho en Chrome y preguntar: '¿Fue esto generado con IA?' Y obtendrás una respuesta clara junto con otro contexto útil", anotó el directivo, que fue el encargado de desvelar esta novedad.

Desde el Shoreline Amphitheatre, el emblemático anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California, Pichai comentó que algunas imágenes creadas con IA son muy fáciles de distinguir, como una en la que se le ve sentado en el suelo de un párking con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el líder de Meta, Mark Zuckerberg; y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ya que, según bromeó, él "no come hamburguesas".

Asimismo, anunció que OpenAI, Kakao y ElevenLabs también están adoptando SynthID, al igual que Nvidia lo hizo el año pasado.

"Es genial ver la colaboración entre industrias. Esperamos establecer el estándar de transparencia para la era de la IA", concluyó.

Según el directivo, esta marca de agua invisible al ojo humano ya ha etiquetado más de 100.000 millones de imágenes y vídeos desde su lanzamiento hace tres años.