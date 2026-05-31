Video: así fue la fatal persecución de “La Vaca” entre corredores en plena Costanera

Un video aéreo registró la persecución policial que culminó este domingo con la captura de José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, un conocido tortolero sobre quien pesaban 13 órdenes de captura.

Las imágenes fueron captadas por un dron de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), que en ese momento desarrollaba una corrida de 5 kilómetros en la Costanera de Asunción con la participación de cientos de personas.

El material muestra desde una perspectiva privilegiada el momento en que un vehículo, conducido por Leguizamón Díaz, avanza a gran velocidad por la zona mientras es seguido de cerca por una patrullera de la Policía Nacional.

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El vehículo avanzó entre los corredores

Las imágenes revelan la tensión que se vivió durante el procedimiento. El automóvil circuló peligrosamente por sectores donde se encontraban los participantes de la competencia deportiva, generando riesgo para corredores, organizadores y espectadores.

La persecución se produjo en plena Costanera, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital durante los fines de semana.

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De acuerdo con el informe policial, los agentes se vieron obligados a efectuar disparos contra los neumáticos del vehículo para intentar detener la marcha del sospechoso.

“Atropellaba todo lo que tenía enfrente”, según la Policía

Tras la captura, autoridades policiales señalaron que la decisión de disparar fue tomada debido a la conducta del conductor durante la huida.

Según los intervinientes, Leguizamón Díaz estaba “atropellando a todo lo que se ponía enfrente”, poniendo en peligro tanto a los efectivos policiales como a los ciudadanos que se encontraban en la zona.

La secuencia quedó registrada por el dron de la organización deportiva, que sin proponérselo terminó documentando uno de los procedimientos policiales más llamativos de los últimos tiempos en la Costanera.

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Trece órdenes de captura y una mujer herida

Una vez concretada la detención, el jefe policial informó que sobre José Gabriel Leguizamón Díaz pesaban 13 órdenes de captura por distintos hechos punibles.

Entre los requerimientos judiciales figura incluso una causa por homicidio, según detalló la Policía Nacional.

En el interior del vehículo también se encontraba una mujer identificada como Guadalupe Yamile Simón Pérez, quien resultó herida durante el procedimiento y que posteriormente falleció.