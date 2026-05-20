El aumento del nivel del mar se ha duplicado desde 2005

El calentamiento de los océanos es una de las principales causas de que el nivel del mar haya subido, debido a que el agua más cálida se expande y ocupa más espacio. Los investigadores consideran que el 43 % del aumento se debe a ello.

El deshielo es el segundo factor que más ha contribuido a esa subida. Los investigadores atribuyen a la pérdida de los glaciares de montaña el 27 % del aumento del nivel del mar, el 15 % a la capa de hielo de Groenlandia, el 12 % a la de la Antártida y el 3 % al almacenamiento de agua en tierra.

"Estamos ante un fenómeno imparable y muy difícil de detener. Se debe al calentamiento provocado por el ser humano y a la consiguiente expansión de los océanos, a lo que se suma la aportación de cada vez más agua procedente del deshielo de los glaciares y de las capas de hielo", subrayan los investigadores.

"Es probable que estas tendencias preocupantes persistan durante las próximas décadas, incluso si se estabiliza el aumento de los gases de efecto invernadero", añade.

La razón es que la gran inercia del calor ya acumulado en el océano y del deshielo mundial harán que el aumento del nivel del mar "continúe durante muchos siglos, a medida que los océanos se calientan lentamente en todas sus profundidades y el hielo terrestre sigue derritiéndose".