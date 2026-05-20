Feminicidio en Nueva Italia: detienen a joven de 19 años señalado como autor

Agentes del Departamento de Investigaciones Regional Central detuvieron a Facundo Mauricio Balbuena Villasboa (19), en prosecución de la causa por el feminicidio de María Celeste Segovia Colmán (31), ocurrido en Nueva Italia. La detención se realizó cerca de las 23:30 de ayer.

Según el informe policial, el joven contaba con orden de captura por feminicidio y, además, se encontraba con arresto domiciliario en una causa por homicidio doloso en grado de tentativa.

El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 17:30 del ayer en una zona boscosa del barrio Ita Yvate de Nueva Italia.

La víctima presentaba una herida desgarrante en el costado derecho del cuello. En el sitio también fue hallada una navaja con manchas rojizas, que quedó a cargo de Criminalística de la Policía.

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Allanamiento e incautaciones

En la madrugada de este miércoles, agentes policiales y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido.

Durante el procedimiento fueron incautados varios aparatos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a análisis forenses.

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Entre las evidencias, figura una remera que, según los investigadores, habría sido utilizada por el sospechoso el día del crimen y que aparentemente ya había sido lavada.

Además, los intervinientes recuperaron una motocicleta denunciada como robada en Alto Paraná.

Confesión a un amigo y hallazgo del cuerpo

Según fuentes de la Policía, el detenido mantenía una relación de “pareja casual” con la víctima.

Los investigadores también informaron que, presuntamente, el joven habría confesado el crimen a un amigo, quien posteriormente comunicó lo ocurrido a la madre del sospechoso.

Tras conocer esa información, la mujer habría ido hasta la zona boscosa indicada por su hijo y encontró el cuerpo de la mujer parcialmente cubierto con ramas y hojas. Luego, dio aviso a la Comisaría 30ª de Nueva Italia.