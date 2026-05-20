Policiales
20 de mayo de 2026 a la - 06:33

Feminicidio en Nueva Italia: detienen a joven de 19 años señalado como autor

Joven de pie en habitación, vestido con abrigo oscuro y pantalones deportivos, mirando a la cámara con atención.
La Policía Nacional arrestó a un joven, identificado como Facundo Mauricio Balbuena Villasboa (19), señalado como el presunto responsable del feminicidio en Nueva Italia.Gentileza

Un joven de 19 años fue detenido como presunto autor del feminicidio de María Celeste Segovia Colmán, cuyo cuerpo fue hallado este martes en una zona boscosa de Nueva Italia. Durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso, los investigadores incautaron celulares, prendas de vestir y recuperaron una motocicleta denunciada como robada.

Por ABC Color

Agentes del Departamento de Investigaciones Regional Central detuvieron a Facundo Mauricio Balbuena Villasboa (19), en prosecución de la causa por el feminicidio de María Celeste Segovia Colmán (31), ocurrido en Nueva Italia. La detención se realizó cerca de las 23:30 de ayer.

Según el informe policial, el joven contaba con orden de captura por feminicidio y, además, se encontraba con arresto domiciliario en una causa por homicidio doloso en grado de tentativa.

El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 17:30 del ayer en una zona boscosa del barrio Ita Yvate de Nueva Italia.

La víctima presentaba una herida desgarrante en el costado derecho del cuello. En el sitio también fue hallada una navaja con manchas rojizas, que quedó a cargo de Criminalística de la Policía.

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Retrato de María Celeste Segovia Colmán con cabello negro, luciendo serena en un entorno de solemnidad.
María Celeste Segovia Colmán fue víctima de feminicidio en Nueva Italia.

Allanamiento e incautaciones

En la madrugada de este miércoles, agentes policiales y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido.

Durante el procedimiento fueron incautados varios aparatos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a análisis forenses.

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Entre las evidencias, figura una remera que, según los investigadores, habría sido utilizada por el sospechoso el día del crimen y que aparentemente ya había sido lavada.

Además, los intervinientes recuperaron una motocicleta denunciada como robada en Alto Paraná.

Agentes de policía en uniforme manipulan prendas como evidencia en un entorno de investigación con paredes cubiertas de plástico.
Durante los allanamientos en la vivienda del presunto autor del feminicidio en Nueva Italia, los intervinientes hallaron prendas de vestir que serán sometidas a análisis forenses. Entre las evidencias figura una remera que, según los investigadores, habría sido utilizada por el sospechoso el día del crimen y que aparentemente ya había sido lavada.

Confesión a un amigo y hallazgo del cuerpo

Según fuentes de la Policía, el detenido mantenía una relación de “pareja casual” con la víctima.

Los investigadores también informaron que, presuntamente, el joven habría confesado el crimen a un amigo, quien posteriormente comunicó lo ocurrido a la madre del sospechoso.

Grupo de personas en un garaje, examinando una motocicleta Kenton azul y usando teléfonos móviles.
Durante los allanamientos en la vivienda del presunto autor del feminicidio en Nueva Italia, se incautó una motocicleta denunciada como robada en Alto Paraná.

Tras conocer esa información, la mujer habría ido hasta la zona boscosa indicada por su hijo y encontró el cuerpo de la mujer parcialmente cubierto con ramas y hojas. Luego, dio aviso a la Comisaría 30ª de Nueva Italia.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.