Texas abre investigación contra gafas inteligentes de Meta por riesgos a la privacidad

En un comunicado, el fiscal general del estado, el republicano ultraconservador Ken Paxton, anunció la apertura de pesquisas ante la preocupación por la capacidad de la tecnología para capturar audio y video de individuos de manera irregular.

Las gafas, que Meta lanzó en colaboración con la marca Ray-Ban en 2023, incorporan la inteligencia artificial y vienen equipadas con una cámara, altavoces, micrófono y una luz LED que se enciende para indicar que están grabando.

Sin embargo, indicó el fiscal, es posible ocultar la luz de "manera fácil" y esta no se enciende cuando las gafas están en modo de grabación constante.

"Las gafas de Meta generan serias preocupaciones, y mi oficina investigará a fondo estos dispositivos para garantizar que ninguna persona esté siendo grabada, rastreada o sometida a la recopilación no autorizada de sus datos de manera ilegal", indicó Paxton.

La investigación contra los lentes inteligentes llega poco menos de dos años después de que Facebook acordara pagar unas 1.400 millones de dólares al estado de Texas frente a una demanda que acusaba a la compañía de estar usando los datos biométricos de sus usuarios sin su consentimiento.

El recurso que derivó en ese acuerdo también fue presentado por Paxton, quien busca ser elegido la próxima semana como candidato republicano para enfrentarse al demócrata James Talarico en las elecciones por un escaño de Texas en el Senado previstas para noviembre.