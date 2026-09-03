Gustavo Costas sobre el retorno de los marginados: “Les falta mucho todavía, necesitamos ponerlos bien”

Consultado sobre cómo se gestó la reincorporación de los jugadores que venían entrenando diferenciados y el momento en que tomó dicha determinación, el entrenador relató cómo se enteró de la situación y remarcó que el club no puede darse el lujo de prescindir de ningún activo: “Yo lo supe más tarde esto. Y bueno, yo pensé que habían tenido un problema con la dirigencia, pero no, no era así. Entonces, los necesitamos. Ellos están cobrando todo y bueno, y uno los quiere ver... bueno, los conozco a los tres, y pienso que si los ponemos bien físicamente también nos pueden rendir, nos pueden dar, y necesitamos de todos”.

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Siguiendo esa misma línea, el estratega apeló a la unidad institucional y al sentido de pertenencia, haciendo extensivo el pedido de esfuerzo a cada rincón de la institución para salir adelante de este momento crítico: “Esto, como dije el primer día, necesitamos de todos: de los que están cocinando, de los que limpian el club... de todos necesitamos. Y de los jugadores más. Nosotros tuvimos muchos lesionados y bueno, y ahora con esto que yo les digo siempre: yo fui jugador también y a veces cuando se va un técnico y viene el otro, que viene con cosas cambiadas para el jugador... pero bueno, la verdad que estamos muy contentos por ellos”.

Frente a la pregunta sobre el rendimiento puntual con el que se encontró al utilizarlos —específicamente sobre casos como los de Gastón Giménez, Cristhian Paredes y Blas Riveros tras sus respectivos ingresos—, Costas asumió toda la responsabilidad por haberlos arrojado a la cancha con apenas puñado de prácticas junto al grupo: “Y les falta, les falta mucho todavía. Yo les dije: si llegan a entrar y entran mal, es todo mío, mi culpa, porque no era para traerlos, porque ellos no venían. Estaban corriendo, sí, pero no era lo mismo; no era lo mismo que trabajes con el grupo, con la pelota, con eso. Entonces, les faltaba. Por eso les digo: si llegaba a ir mal alguno de ellos, era toda culpa mía”.

A pesar del déficit lógico en el ritmo futbolístico por la inactividad previa, el DT destacó la predisposición con la que volvieron a sumarse y evaluó de forma positiva el esfuerzo, sobre todo en el caso de Giménez, quien completó la etapa complementaria: “Lo bueno es que los vi bien, con ganas, con entusiasmo. Porque Gastón Giménez jugó 45 minutos, la verdad, bastante; no pensé que los iba a aguantar, pero bueno, los necesitábamos. Así que yo pienso que tienen todavía para seguir trabajando. Tienen que ponerse bien, más ahora, porque hace tres días que están con nosotros. Ahora necesitamos ponerlos bien”.

Finalmente, el adiestrador cerró con un mensaje enfático sobre la exigencia colectiva y la necesidad de tirar todos para el mismo lado en esta etapa de reconstrucción deportiva: “Nos sirve a todos. La formación, uno se la va poniendo después. Y los jugadores tienen que dejar todo; los jugadores necesitamos el 100 %, eso lo dije. Esto lo vamos a recuperar entre todos. Como lo dije antes: los que limpian el club, los que barren, los que hacen cocina, la gente, la hinchada... Todos. Tenemos que estar más juntos que nunca, pelearlo. Sabemos que es muy difícil, pero no hay nada imposible”.

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En el plano estrictamente táctico, la apuesta del cuerpo técnico comenzó a materializarse en el campo de juego durante el duelo ante Recoleta FC: el mediocampista Gastón Giménez ingresó para disputar la etapa complementaria en sustitución de Víctor Gustavo Velázquez, mientras que el volante Cristhian Paredes tuvo acción a partir del minuto 63 en reemplazo de Ariel Gamarra, en tanto que Abel Luciatti (mencionado inicialmente dentro del grupo) formó parte de la convocatoria aunque esta vez no sumó minutos.