Médicos en pie de guerra: rechazan por unanimidad oferta del Gobierno

En una caldeada y multitudinaria asamblea general realizada este jueves, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) resolvió por unanimidad rechazar el plan de escalafón salarial presentado por el Poder Ejecutivo. Tras cinco días de huelga nacional que paralizaron la atención en consultorios y quirófanos de todo el país, el gremio del sector blanco calificó la contrapropuesta estatal como una burla frente a la histórica precarización que sufren los hospitales públicos.

La plenaria arrancó con ovaciones y aplausos de pie para la Dra. Rossana González, secretaria general de la nucleación y principal articuladora de las protestas a nivel nacional.

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Pese a que el Gobierno, a través de los Ministerios de Trabajo, Economía y Salud, planteó un ajuste escalonado según la antigüedad laboral y un incremento presupuestario para insumos en el PGN 2027, el descontento de los profesionales fue rotundo.

La oferta contemplaba un aumento inicial de G. 900.000 (G. 400.000 al sueldo base más G. 500.000 de bonificación) para quienes tienen entre 0 y 5 años de servicio por cada vínculo de 12 horas, subiendo de forma gradual para los de mayor trayectoria.

Dura crítica al gasto político

El Dr. Marcelo Galli lanzó duras críticas hacia la gestión gubernamental. Señaló una falta de voluntad política para priorizar la salud del pueblo mientras se destinan millonarios recursos al rubro administrativo y político.

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“Jamás estuvimos tan mal por un gobierno arbitrario y autoritario. Pretendemos 120 millones de dólares para empezar con un salario digno y básico y nos niegan, mientras hay presupuesto para bonificaciones de nepobabies, seguros VIP, viajes y asados”, expresó el profesional.

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Otro de los puntos centrales del desacuerdo fue la pretensión del Ministerio de Salud de fijar un monto cerrado de G. 1.000.000 para la cobertura de guardias en días feriados. Bajo la conducción de la Dra. Rossana González, la asamblea sometió a votación esta propuesta y la desestimó sin dejar dudas. Los médicos exigieron el estricto cumplimiento de la ley y el pago doble por el trabajo realizado durante los feriados, rechazando de plano el tope planteado por las autoridades.

Médicos aprueban aumento de presupuesto para insumos

Durante la asamblea, los profesionales presentes votaron además por el aumento dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) de USD 260 millones para la compra de insumos.

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Se prevé un monto global de 760 millones de dólares destinado de manera exclusiva a la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Este número representa un incremento de 260 millones de dólares en comparación con el presupuesto aprobado para 2026.

A puertas cerradas, los médicos debatirán si continuarán con alguna medida de fuerza y cuáles serán las acciones que tomarán para continuar con su lucha gremial.