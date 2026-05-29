La presidenta encargada de Venezuela crea un Viceministerio de Inteligencia Artificial

Caracas, 29 may (EFE).- La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial, lo que se suma a las medidas de reestructuración que ha tomado desde que asumió el cargo en enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.