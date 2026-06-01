Meta impide a una exdirectiva y autora de un libro crítico tomar la palabra en un festival

En ese libro publicado en 2025, la neozelandesa Wynn-Williams, exdirectora de políticas públicas globales durante siete años (2011-2017), describe una empresa dirigida por líderes egocéntricos a los que molestaba la carga de responsabilidad asociada a las campañas de desinformación, al tiempo que cultivaban relaciones dudosas con regímenes autoritarios y toleraban actitudes como el acoso sexual.

Invitada ayer a hablar en el evento literario Hay Festival, celebrado en Gales, se produjo una situación surrealista: la exdirectiva, advertida por los abogados de Meta, no tomó la palabra pese a encontrarse en el estrado con dos personas para hablar de 'El poder de la tecnología', y tuvo prohibido incluso asentir o negar con la cabeza, señaló su abogado.

La razón es que la compañía ha denunciado a Wynn-Williams por presuntas mentiras y difamaciones en el libro y, mientras dure el procedimiento, un juez ha admitido la petición de Meta de impedir toda promoción del libro, decisión que afecta a la autora así como a su abogado.

"No he visto en mi vida una situación en la que mi cliente no puede contar su verdad y yo como abogado no puedo hablar en nombre de ella", dijo el letrado hoy a la radio BBC.