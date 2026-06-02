Rego acuerda con UNICEF la participación de España en un diálogo global de digitalización

La cartera anunció este martes el acuerdo, formalizado por Sande en una reunión de trabajo en la sede en la capital china de UNICEF, en el marco de la visita institucional que la ministra realiza en el país desde el sábado.

En el encuentro ambas coincidieron en que la transformación digital es uno de los principales retos del siglo y en que la desregulación de los entornos digitales está impactando, con especial incidencia, en la infancia y la adolescencia.

La titular de Juventud e Infancia recalcó además que la presencia de España demuestra el seguimiento realizado por la comunidad internacional del esfuerzo realizado por el Gobierno para garantizar unos entornos digitales seguros.

En relación, mencionó la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados.

Igualmente, aseguró que la participación de España en el diálogo internacional es coherente con su apuesta por el multilateralismo y el sistema de la ONU, una posición que juzgó "de extraordinaria necesidad en unos tiempos en los que algunos países poderosos han decidido hacer saltar por los aires el derecho internacional y aspiran a que impere la ley del más fuerte".

Rego se encuentra en China desde el sábado en un viaje institucional en el que la ministra está manteniendo contactos con distintas entidades chinas del ámbito infantil y juvenil.

Entre sus múltiples encuentros, la ministra se reunió con el presidente de la Liga de las Juventudes Comunistas, Xu Xiao, así como con responsables del Centro de Educación y Cooperación del Lenguaje de China, conocido como Instituto Confucio, con los que llegó a un acuerdo para sellar un Memorándum de Entendimiento para impulsar programas de intercambio juvenil.

Este miércoles está previsto que participe en la inauguración de la Conferencia Mundial de Sinólogos, que tendrá lugar en la localidad occidental china de Dunhuang.

El viaje se produce en un momento de intensificación de los contactos entre España y China, tras la visita oficial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Pekín en abril, la cuarta en cuatro años, y el reciente desplazamiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.