Elea invertirá 550 millones de dólares en el polo de centros de datos de Río de Janeiro

El aporte forma parte de la primera fase de adquisición de la compañía por parte del fondo estadounidense I Squared Capital y fue anunciado durante la Web Summit Rio, uno de los principales encuentros tecnológicos de América Latina, que comenzó el lunes en esta ciudad brasileña.

La inversión servirá para acelerar la expansión de Elea, que es la mayor plataforma de infraestructuras digitales de Brasil con diez centros de datos, y respaldar las primeras etapas de desarrollo de Rio AI City.

El proyectado polo de IA de Río de Janeiro contempla la construcción de un gran complejo de centros de datos en el Parque Olímpico, en la zona oeste de la ciudad brasileña.

En el acto de anuncio de la inversión, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, el director ejecutivo de Elea, Alessandro Lombardi, y representantes de la Compañía Carioca de Asociaciones e Inversiones (CCPar) firmaron un memorando de entendimiento que formaliza una cooperación de 36 meses para la implementación del proyecto.

El acuerdo prevé coordinación institucional, elaboración de estudios técnicos, movilización de recursos y atracción de socios públicos y privados.

Según Elea, Rio AI City tendrá una capacidad inicial de 1,5 gigavatios (GW), con posibilidad de expansión hasta 3 GW en 2032.

El complejo se desarrollará a partir del centro de datos RJO1, ya operativo, y sumará nuevas instalaciones destinadas a cargas de inteligencia artificial y computación en la nube.

Los responsables del proyecto calculan que el emprendimiento podría atraer inversiones cercanas a 65.000 millones de dólares durante la próxima década y generar más de 10.000 empleos calificados, además de fortalecer el ecosistema tecnológico local y atraer empresas globales, centros de investigación y startups.

Lombardi afirmó que los 550 millones de dólares representan únicamente la primera etapa de financiación y que el volumen de recursos necesarios para desarrollar plenamente Rio AI City será muy superior.

El ejecutivo señaló además que ya existe interés comercial por parte de grandes compañías tecnológicas estadounidenses para instalar operaciones en el complejo, totalmente alimentado por energía procedente de fuentes renovables.