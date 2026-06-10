Científica argentina premiada por la Unesco: "Hay la percepción social de que no servimos"

"Esa (percepción) es mucho más dolorosa que la de la falta de dinero. Se percibe en redes sociales que los empleados públicos lo que hacemos es mirar al techo, que no hacemos nada útil por la sociedad", criticó este miércoles Lía Chan (Buenos Aires, 1959), en una entrevista a EFE desde París en la víspera de recibir el galardón.

La bioquímica del CONICET ganó la distinción como representante de América Latina y el Caribe gracias a sus aportes al desarrollo de cultivos más resistentes a la sequía mediante la identificación de genes y mecanismos biológicos aplicados al mejoramiento del trigo, maíz, arroz y soja.

Según la Unesco, su investigación ha tenido un impacto directo en la seguridad alimentaria mundial y sirve para que el sector de la agricultura reduzca las emisiones de CO2 en la atmósfera.

Sin citar en ningún momento al Gobierno del ultraderechista Javier Milei, Lía Chan reconoció que esos ataques recientes contra los científicos "duelen" porque los científicos se dedican a sus áreas "de forma apasionada, con ganas y con muchísimas más horas de trabajo que la mayoría de los mortales dedican a su trabajo".

"Circula la idea de que todo lo estatal es malo. Es también una cuestión global y mundial, la de que hay que pasar a lo privado. Esto pasa con la salud y con la educación, y pasa con áreas que yo considero prioritarias para tener un país libre y soberano", ahondó.

La científica argentina dijo que intento "ser optimista porque hay que seguir viviendo", aunque no tenga "muchas bases para ello".

"Esto son también olas, que suben y que bajan. Hay cosas a las que llegamos en las que no se puede volver atrás en Argentina, porque cuando hubo un discurso en contra, todo el país salió a la calle", refirió la bioquímica, en alusión al matrimonio para toda la comunidad LGTBI o a leyes contra la violencia de género.

También destacó la movilización del país en favor de ciertas figuras culturales, como la del cantante Carlos 'Indio' Solari, fallecido el pasado 5 de junio.

"El país entero salió a la calle el otro día, cuando falleció el Indio Solari, que era de tendencia política totalmente opuesta al Gobierno, pero que era un héroe para la mayoría de la gente por las letras que tenía".

Las semillas transgénicas resistentes a la sequía que creó Lía Chan pueden utilizarse en los cultivos de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Paraguay, entre otros países.

"Hay que hacer más, infinitamente más si no queremos una III Guerra Mundial por el agua o por la comida", aseveró la bioquímica.

Sin embargo, este tipo de semillas no están autorizadas en ciertas regiones como la UE. "Estamos trabajando en edición génica (que no introduce genes extraños de otros organismos) para tratar de obtener cultivos mejorados que sean aceptados en otros países del mundo", sostuvo Lía Chan.

La científica lamentó el miedo que crea la palabra transgénico. "Creo que hay una cuestión geopolítica histórica en Europa con los partidos verdes. Creo que hay un poquito de ignorancia de la población en general", finalizó.