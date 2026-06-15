Ciencia
15 de junio de 2026 a la - 10:46

Sismo en Filipinas provoca cambios en el lecho marino y riesgo para los corales

Una fotografía distribuida por la Guardia Costera de Filipinas (PCG) muestra a un trabajador de un astillero (izq.) y a un oficial de la PCG (der.) inspeccionando los daños causados por un terremoto en un astillero de la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, el 10 de junio de 2026.
Una fotografía distribuida por la Guardia Costera de Filipinas (PCG) muestra a un trabajador de un astillero (izq.) y a un oficial de la PCG (der.) inspeccionando los daños causados por un terremoto en un astillero de la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, el 10 de junio de 2026. PHILIPPINE COASTGUARD/HANDOUT

Un sismo de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas el pasado lunes 10 de junio, causando al menos 61 muertos y graves daños. El levantamiento del fondo marino amenaza los arrecifes de coral, alertan las autoridades ambientales.

Por ABC Color y AFP

El sismo que sacudió el sur de Filipinas el pasado lunes 10 de junio y dejó decenas de muertos también elevó el fondo marino en algunas zonas costeras y pone en peligro los arrecifes de coral, anunció este domingo el Ministerio de Medio Ambiente.

“Levantamiento de la costa”

El temblor de magnitud 7,8 dejó al menos 61 muertos y 40 desaparecidos, según el último balance de la agencia nacional de gestión de catástrofes.

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Dos días después, los habitantes de la isla de Mindanao (sur) alertaron de un “levantamiento de la costa” y en algunos puntos la línea costera ganó hasta 200 metros de tierra, indicó el Ministerio.

Según el instituto filipino de vulcanología y sismología el desplazamiento de la fosa de Cotabato, a unos cincuenta kilómetros de Mindanao, “ha empujado hacia arriba ciertas partes de las costas de Sarangani y Davao Occidental (...), haciendo emerger el fondo marino antes sumergido”.

“El levantamiento cartografiado es de unos dos metros”, según la misma fuente.

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La oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente difundió imágenes que muestran corales al aire libre, cubiertos de peces muertos y flora marina.