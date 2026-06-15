Día Global del Viento: fuerza que ordena el clima, sostiene ecosistemas y puede devastar

El Día Global del Viento se celebra cada 15 de junio. Nació como una iniciativa de divulgación vinculada al sector eólico europeo (impulsada por organizaciones como WindEurope) y luego se consolidó a escala mundial con el apoyo del Global Wind Energy Council (GWEC).

Su objetivo explícito es acercar al público la importancia del viento en la vida cotidiana y en la transición energética. El implícito —y a menudo menos explorado— es recordarnos que el viento es un actor climático y ecológico tan decisivo como difícil de “ver”.

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El viento como regulador del clima (y de lo que respiramos)

En meteorología, el viento es el gran redistribuidor. Transporta calor desde los trópicos hacia latitudes altas, empuja humedad que termina en lluvias o sequías, y modula corrientes oceánicas superficiales que dialogan con patrones como El Niño y La Niña.

No es una causa única, pero sí un mecanismo: cambios en la circulación atmosférica alteran dónde se acumula energía en el sistema Tierra.

En las ciudades, el viento también actúa como gestor de la calidad del aire. Puede ventilar calles y reducir concentraciones de contaminantes, o bien atrapar polución bajo inversiones térmicas cuando la atmósfera se estabiliza.

También levanta y transporta aerosoles: polvo del Sahara que llega a Europa o al Caribe; partículas de humo de incendios que cruzan fronteras y cambian el cielo —y el riesgo sanitario— a cientos o miles de kilómetros.

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Biodiversidad y viento: rutas, semillas y futuro de los ecosistemas

El viento no solo mueve nubes: mueve vida. Aves migratorias y muchas especies planeadoras dependen de corrientes y patrones estacionales para optimizar energía; una variación en los vientos dominantes puede desviar rutas, alterar tiempos de llegada y afectar reproducción.

En tierra, el viento participa en la polinización de plantas anemófilas y en la dispersión de semillas (de gramíneas a árboles), determinando qué especies colonizan nuevos espacios y cuáles quedan aisladas.

Incluso influye en la forma de la vegetación y en la evolución de comunidades expuestas a ráfagas persistentes en costas, estepas o alta montaña.

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Cuando el viento se vuelve destructivo

El mismo motor atmosférico que refresca también rompe. Ciclones tropicales, tormentas severas y vientos huracanados concentran energía en ráfagas capaces de derribar infraestructura, expandir incendios y generar marejadas.

La ciencia climática es clara en un punto clave: con océanos y aire más cálidos, la atmósfera puede contener más vapor de agua y alimentar eventos de alto impacto; además, ciertos ciclones muestran señales de mayor intensidad y lluvias más extremas. El viento, entonces, deja de ser paisaje para convertirse en riesgo.