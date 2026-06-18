La ciencia de frontera reivindica el poder transformador del conocimiento y de las artes

La ceremonia de entrega de los XVIII Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, de España, rindieron este jueves homenaje a diez personalidades y dos instituciones que se situaron a la vanguardia de la investigación científica y de la creación artística, y los galardonados -expertos en áreas como la física cuántica, la biomedicina, la criptografía y la economía- subrayaron durante sus intervenciones cómo sus hallazgos están transformando la ciencia y la tecnología.

Fue en el Palacio Euskalduna de Bilbao, norte de España, donde la ceremonia de los Premios Fronteras del Conocimiento reunió a todos los galardonados en un evento al que asistieron el lehendakari (jefe del Gobierno regional), Imanol Pradales, el presidente de la Fundación BBVA, Carlos Torres, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, o la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino, que valoraron la curiosidad frente al conformismo y la evidencia frente a la desinformación.

Los galardonados repasaron algunos de los avances revolucionarios que merecieron el reconocimiento en esta edición, desde la creación de materiales inteligentes, terapias contra el cáncer, las repercusiones del cambio climático en los océanos o la protección de las conexiones digitales, y destacaron la importancia de la investigación básica, de la colaboración interdisciplinar, del rigor empírico y de la expresión artística para expandir los límites del saber y el bienestar social.

En el ámbito de las ciencias y la tecnología, los galardonados incluyen a Allan MacDonald y Pablo Jarillo-Herrero en Ciencias Básicas por sus descubrimientos sobre el "ángulo mágico" que permite transformar el comportamiento de nuevos materiales.

En Biología y Biomedicina, Carl June y Michel Sadelain fueron premiados por revolucionar el tratamiento del cáncer mediante la inmunoterapia basada en la modificación genética de las células; en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Joan Daemen y Vincent Rijmen fueron reconocidos por diseñar el sistema de criptografía que protege desde hace 25 años las conexiones digitales y dispositivos electrónicos a nivel mundial .

El premio de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente recayó en Carl Wunsch por sus investigaciones sobre cómo el calentamiento global impacta en los océanos del planeta; en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, Charles Manski fue galardonado por incorporar el concepto de incertidumbre en la investigación económica y aplicarlo a las políticas públicas.

Asimismo, en Ciencias Sociales, se reconoció conjuntamente al Instituto de Investigación Social (Universidad de Míchigan) y al Centro Nacional de Investigación de Opinión (Universidad de Chicago) por ser referentes globales en la ciencia social basada en datos confiables para el interés público.

En el terreno del pensamiento y las artes, el galardón de Humanidades recayó en Nancy Cartwright por fortalecer la racionalidad científica desde la filosofía y ayudar a fundamentar políticas públicas basadas en la evidencia, y en la categoría de Música y Ópera, la compositora surcoreana Unsuk Chin fue premiada por su virtuosismo innovador, su imaginación sonora única y por crear una voz propia de gran impacto en la música contemporánea.

El físico español Pablo Jarillo, pionero junto a Allan MacDonald de un nuevo campo de la ciencia -la 'twistrónica', que permite transformar y controlar el comportamiento de nuevos materiales- ha reivindicado durante su intervención la importancia de la investigación en ciencia básica.

“La ciencia básica rara vez tiene aplicaciones inmediatas, pero la historia demuestra que el conocimiento profundo y los cambios paradigmáticos que genera suelen llevar a revoluciones tecnológicas transformadoras, con importantes consecuencias sociales y económicas para la humanidad", dijo.