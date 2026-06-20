Neurociencia: ¿es cierto que usamos solo el 10% del cerebro?

La frase “usamos solo el 10% del cerebro” circula desde hace décadas porque sugiere un potencial oculto: bastaría “desbloquear” el resto para ganar memoria, inteligencia o creatividad. Sin embargo, en neurociencia no existe evidencia sólida que respalde esa cifra, y su persistencia se explica más por cultura popular y mala divulgación que por datos.

Historiadores de la ciencia han rastreado el origen probable del mito a simplificaciones de ideas del psicólogo William James y a lecturas erróneas de la neurología temprana, amplificadas después por publicidad y medios. La neurociencia contemporánea lo descarta: el cerebro no es un almacén de tejido “apagado”.

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Lo que muestran las imágenes: actividad distribuida y redes

Las técnicas de neuroimagen (PET y fMRI) llevan años registrando que distintas tareas activan circuitos especializados, pero amplios. Y, crucialmente, el cerebro también trabaja cuando no hacemos “nada”.

Un estudio influyente de Marcus Raichle y colegas describió la red por defecto (“default mode network”), un conjunto de regiones con alta actividad en reposo, clave para la memoria autobiográfica y la simulación mental (Raichle et al., PNAS, 2001). Es decir: incluso sin estímulos, el cerebro mantiene un funcionamiento organizado y medible.

Mapeos posteriores de redes funcionales han reforzado esta visión del cerebro como un sistema de redes interconectadas más que como “zonas dormidas” esperando ser usadas (Yeo et al., Journal of Neurophysiology, 2011).

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Energía y evolución: un órgano demasiado caro para estar ocioso

El cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo en reposo, pese a representar cerca del 2% del peso corporal. Ese “coste” es incompatible con la idea de que solo opere una décima parte.

Modelos del presupuesto energético cerebral muestran que la señalización neuronal y el mantenimiento celular sostienen un gasto continuo y alto (Attwell & Laughlin, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2001).

La evolución rara vez conserva un órgano tan demandante si gran parte fuera inútil.

Lesiones: la evidencia clínica contra el 90% “prescindible”

La neurología clínica también contradice el mito. Daños pequeños y localizados pueden alterar lenguaje, memoria, visión, movimiento, personalidad o regulación emocional.

Si el 90% fuera redundante, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos o los tumores tendrían efectos mucho menores de los que se observan en la práctica médica.

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Entonces, ¿qué es lo verdadero detrás de la frase?

Lo que sí es cierto es que no todas las neuronas disparan a la vez: el cerebro opera con eficiencia, modulando actividad según la tarea.

Además, hay funciones que no son conscientes (control autonómico, predicción sensorial, hábitos), lo que puede dar la impresión subjetiva de “no usar” partes del cerebro. Pero eso no equivale a un 90% inactivo.

La conclusión, respaldada por décadas de investigación, es clara: no usamos solo el 10% del cerebro. Usamos el cerebro entero, en patrones cambiantes, con regiones y redes que se coordinan para sostener lo que somos—despiertos, distraídos o en silencio.