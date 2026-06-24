Cerebras dice que se "malinterpretó" su previsión de márgenes tras desplomarse un 18 %

"Se ha malinterpretado", defendió Feldman durante una entrevista con la cadena CNBC, y aseguró que el fabricante está superando los objetivos marcados en el plan estratégico que trazaron a comienzos de 2026 y que compartieron con el mercado cuando la empresa salió a bolsa hace apenas unos meses.

Feldman argumentó que la dirección de la compañía ya había dejado claro que Cerebras necesitaría alquilar temporalmente equipos a uno de sus mayores clientes, un factor que ha podido influir en la reacción del mercado, según CNBC.

"Creo que no va a ser una línea recta", admitió al referirse a la evolución financiera y al ritmo de expansión de las infraestructuras tecnológicas, añadiendo que intentan avanzar "a la velocidad de la IA", mientras que el desarrollo de los centros de datos se mueve más bien "a la velocidad del sector inmobiliario".

Aunque Cerebras prácticamente duplicó sus ingresos trimestrales hasta 193,4 millones de dólares, los inversores castigaron el valor después de que la compañía anticipara una reducción de sus márgenes en los próximos trimestres debido al costo de ampliar su infraestructura para atender la creciente demanda de servicios de IA.

Esta semana, las acciones vinculadas a la IA han sufrido ventas en Wall Street ante las dudas de algunos inversores sobre si el fuerte gasto en infraestructuras y el desarrollo de esta tecnología acabará traduciéndose en los retornos esperados.

El Nasdaq cayó un 2,21 % el martes, y cedía otro 0,58 % este miércoles.