Clausuran en Asunción clínica de médico italiano que funcionaba sin habilitación

Funcionarios de la Superintendencia de Salud intervinieron y clausuraron este miércoles en la clínica Oropallo Institute of Genetics and Precision Medicine, ubicada en la ciudad de Asunción, que se presenta como una clínica especializada en tratamientos oncológicos y genéticos.

La intervención fue realizada luego de que el ente regulador de los servicios de salud en Paraguay recibiera denuncias de que la clínica, dirigida por el supuesto médico italiano Libero Oropallo, habría incurrido en varias irregularidades y habría estado funcionando sin habilitación del Ministerio de Salud Pública.

En conversación con ABC Color, el asesor jurídico de la Superintendencia de Salud que acompañó la intervención, Eduardo Bartolozzi, dijo que “denuncias anónimas” alertaron a la institución de que la clínica habría estado funcionando sin licencia.

Clínica habría dejado de funcionar hace meses

En el lugar, los intervinientes constataron que la clínica ya no estaba en funcionamiento, aparentemente desde hace unos ocho meses.

Sin embargo, la administración del edificio donde se ubica la clínica informó a la Superintendencia que los responsables del Oropallo Institute tienen un contrato de alquiler vigente hasta el próximo 31 de julio y que venían pagando regularmente sus cuotas, según dijo Bartolozzi.

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Agregó que la Superintendencia de Salud no tiene “ningún registro de esta clínica”.

Fue intervenida por el Ministerio de Salud en 2024

El Oropallo Institute ya fue intervenido por el Ministerio de Salud hace casi dos años, en julio de 2024, debido a que la clínica no tenía documentos que certifiquen su habilitación para funcionar y a que Libero Oropallo no tenía registros que lo habiliten a ejercer la medicina en Paraguay.

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En esa ocasión fue abierto un sumario que concluyó con la imposición de una sanción que, según fuentes del Ministerio de Salud, Oropallo nunca pagó.

Libero Oropallo, quien tiene antecedentes por distintos delitos económicos en Italia, tendría también denuncias por supuestos hechos de estafa y coacción en Argentina.