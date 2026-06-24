Combustibles en Paraguay: ¿cuándo bajarían los precios de Petropar?

Mientras el mundo mira con cauteloso optimismo a Oriente Medio y la gradual reapertura del estrecho de Ormuz –por donde circula un importante porcentaje de todo el petróleo del mundo- luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un preacuerdo para poner fin a las hostilidades que comenzaron entre ambos países en febrero, el mercado petrolero internacional ya ha comenzado a sentir los efectos positivos de esa posible –pero aún incierta– paz.

A pesar de que aún fluctúan con ocasionales subidas, en general las cotizaciones de combustibles a nivel internacional han bajado considerablemente desde el anuncio del ‘memorándum de entendimiento’ entre Estados Unidos e Irán.

Aunque con cierto retraso, en Paraguay ya comienzan a sentirse los efectos de las nuevas circunstancias del mercado internacional del petróleo: algunos emblemas privados, que han subido los precios de sus combustibles varias veces desde febrero, anunciaron esta semana sus primeras bajas desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

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Sin embargo, la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyos precios suelen ser referencia para el sector privado, aún no ha bajado sus precios.

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“A corto plazo”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente de Petropar, William Wilka, explicó la situación con los mismos argumentos que presentó hace unos días: que persiste “mucha incertidumbre” sobre si el acuerdo en Oriente Medio se sostendrá en el tiempo y que Petropar aún tiene en tanques combustible comprado en la primera quincena de junio, cuando la cotización internacional era más alta que ahora.

Wilka dijo que, si el acuerdo en Oriente Medio demuestra ser sostenible y el mercado internacional “muestra un comportamiento más razonable”, un descenso de los precios de Petropar podría llegar en julio o agosto.

“Estimamos que para mediados de julio vamos a tener novedades, esperemos que sea antes”, declaró. “Va a depender de cómo cierre esta quincena, lo que tenemos en tanque versus las ventas, que son bastante elevadas, pero creo que va a ser a corto plazo”, finalizó.