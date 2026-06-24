El día más frío del 2026 en Paraguay: ¿a cuánto llegó la temperatura?

Julio Ayala, gerente de Pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dinac, confirmó que este martes se registra el día más frío de lo que va del año, con temperaturas inferiores a 0 °C en distintos puntos del territorio nacional.

“En términos generales podemos decir que sí (hoy es el día más frío del año). Datos preliminares de las estaciones meteorológicas indican un área bastante intensa de temperaturas bastante bajas, en torno a 0ºC, en el extremo sur, parte del centro y el Chaco, incluso, con algunos valores negativos”, refirió.

Precisó que en el departamento de Boquerón se registró -1,4 °C, en Campo Loba (Mariscal Estigarribia) -0,7 °C, mientras que valores de 0 a 1 C° en los departamentos de Itapúa, Misiones, Caazapá y Alto Paraná. En Asunción, en torno a los 3 °C, según indicó.

Recordó, además, que durante el mismo periodo del año pasado, en Minga Guazú, Alto Paraná, se había registrado una temperatura mínima de 0,4 °C.

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Temperaturas bajo cero y heladas en Paraguay

De acuerdo con los datos preliminares, las condiciones meteorológicas favorecieron la ocurrencia de heladas en amplias zonas del país.

Ayala señaló que los registros permiten confirmar este fenómeno y que también se reportó la formación de escarchas en diferentes localidades, según los informes recibidos por la Dinac.

El especialista explicó que los departamentos más afectados por las heladas son Itapúa y Alto Paraná, donde se observaron los valores más extendidos, con temperaturas que oscilaron entre 0 °C y 3 °C.

Añadió que, además del intenso frío, durante la madrugada se observó de manera puntual la presencia de niebla densa, principalmente en zonas cercanas a superficies de agua.

Dinac descarta un veranillo de San Juan este año

Ayala también descartó la posibilidad de que se presente este año el tradicional “veranillo de San Juan”, fenómeno caracterizado por un aumento marcado de las temperaturas durante el invierno paraguayo, generalmente alrededor del 24 de junio.

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No obstante, adelantó que para el próximo fin de semana se prevé un leve incremento de las temperaturas, aunque sin alcanzar valores propios de un veranillo.