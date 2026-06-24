Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del miércoles 24 de junio

Grupo B: Choque por la cima y lucha por la supervivencia (16:00)

La acción se pondrá en marcha a partir de las 16:00 (hora paraguaya) con dos partidos en simultáneo. En la ciudad de Seattle, Bosnia y Herzegovina se verá las caras ante Qatar. Los bosnios llegan con la obligación de sumar tras igualar en el estreno (1-1) ante Canadá y caer en la segunda fecha frente a Suiza (4-1), mientras que el combinado qatarí busca lavarse la cara luego de empatar en su debut con Suiza (1-1) y sufrir una dura goleada (6-0) ante Canadá. El encuentro contará con la conducción arbitral del colegiado venezolano Jesús Valenzuela.

A la misma hora, la emoción se trasladará a la ciudad de Vancouver. Allí se albergará un choque de alto voltaje entre las selecciones de Suiza y Canadá, donde se jugarán cara a cara el liderato del grupo. Los helvéticos llegan en racha tras igualar en su estreno (1-1) ante Qatar y derrotar recientemente (4-1) a Bosnia y Herzegovina. Al frente estará una motivada Canadá, que empató en su debut (1-1) contra Bosnia y viene de endosarle un contundente (6-0) a Qatar. Este crucial duelo será arbitrado por el brasileño Ramón Abatti Abel.

Grupo C: Brasil busca sellar el pase y Marruecos acecha (19:00)

El telón del Grupo C también se levantará este miércoles con dos encuentros en simultáneo. En la ciudad de Miami Gardens, la siempre candidata selección de Brasil buscará asegurar su clasificación. El “Scratch”, que en su primera presentación igualó (1-1) con Marruecos y derrotó en la segunda fecha (3-0) a Haití, enfrentará a una Escocia que arrancó derrotando (1-0) a las islas, pero que viene de caer (1-0) ante Marruecos. El arbitraje de este compromiso estará a cargo del mexicano César Ramos Palazuelos.

La definición de este sector se completará en la ciudad de Atlanta. Allí, Marruecos medirá fuerzas contra Haití en un duelo que promete emociones. Los africanos llegan con el ánimo a tope tras igualar (1-1) con Brasil y derrotar (1-0) recientemente a Escocia. Su rival será un golpeado Haití que arrastra dos derrotas en sus presentaciones iniciales —primero ante Escocia (1-0) y luego frente a Brasil (3-0)— y que contará con la dirección arbitral del neerlandés Danny Makkelie.

Grupo A: México ya vibra con un “mata-mata” (22:00)

Para cerrar la jornada por todo lo alto, el Grupo A saltará a la cancha en el último turno de la noche, a las 22:00 (hora paraguaya), también con partidos en simultáneo. En la Ciudad de México, la coanfitriona México, que ya tiene su boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras superar a Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), se enfrentará a República Checa. El conjunto europeo llega urgido tras caer en su estreno (2-1) frente a Corea del Sur e igualar (1-1) con Sudáfrica. El arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez.

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La acción se completará a la misma hora en la ciudad de Monterrey. Sudáfrica, que tuvo un estreno adverso (2-0) ante los mexicanos y viene de empatar (1-1) con República Checa, se medirá con Corea del Sur. Los asiáticos quieren hacer valer su jerarquía tras una presentación triunfal (2-1) ante República Checa y una ajustada caída (1-0) ante México. El arbitraje estará a cargo del experimentado colegiado argentino Facundo Tello Figueroa.

Cronograma de partidos

16:00 — Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B, Seattle)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Transmisión: Unicanal

16:00 — Suiza vs. Canadá (Grupo B, Vancouver)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Transmisión: El Trece / GEN

19:00 — Marruecos vs. Haití (Grupo C, Atlanta)

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Transmisión: Unicanal

19:00 — Escocia vs. Brasil (Grupo C, Miami Gardens)

Árbitro: César Ramos Palazuelos (México)

Transmisión: El Trece / GEN

22:00 — República Checa vs. México (Grupo A, México)

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Transmisión: Trece / GEN

22:00 — Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A, Monterrey)

Árbitro: Facundo Tello Figueroa (México)

Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece