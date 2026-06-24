Hallan una vía oculta que explica cómo el colesterol alto debilita las defensas del hígado

La comunidad científica sabe desde hace mucho tiempo que una dieta "rica en colesterol" reduce la capacidad del hígado para eliminarlo de la sangre, pero no se entendía del todo por qué, afirma Alan Saltiel, para quien este nuevo descubrimiento explica una pieza fundamental del "rompecabezas".

El hígado es el principal órgano encargado de eliminar el colesterol de la sangre para que pueda descomponerse y utilizarse en otras partes del organismo.

Esto se lleva a cabo a través de los receptores de LDL, que se encuentran en la superficie de las células hepáticas y actúan como puntos de anclaje, captando el colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) del torrente sanguíneo y llevándolo al interior de la célula para su procesamiento.

Cuantos más receptores de LDL haya en las células hepáticas, más colesterol se elimina de la sangre; por eso, la mayoría de los fármacos para reducirlo, como las estatinas o los inhibidores de la PCSK9, actúan preservando o aumentando el número de estos receptores.

Según la universidad californiana, el nuevo trabajo revela un mecanismo hasta ahora desconocido que actúa silenciosamente en contra del proceso de eliminación del colesterol, reduciendo lentamente el número de receptores de LDL y contribuyendo a elevar el colesterol.

El equipo vio que este proceso comienza cuando una proteína llamada Ral se activa por un nivel elevado de colesterol en la dieta. Cuanto más se activa la Ral, menos receptores de LDL quedan disponibles para eliminar el colesterol de la sangre.

Este proceso de agotamiento depende, en última instancia, de una enzima llamada catepsina A (CTSA). Los investigadores descubrieron que bloquear esta enzima con un inhibidor de molécula pequeña bastaba para estabilizar los receptores de LDL y reducir drásticamente el colesterol malo circulante en ratones.

La nueva vía es completamente independiente de cualquier diana de los fármacos existentes, por lo que "brinda una nueva oportunidad" para cubrir esa laguna en la que algunas personas no logran alcanzar niveles seguros de colesterol ni siquiera con medicamentos.

En cuanto a fármacos, los investigadores recuerdan que ya existe un inhibidor de la CTSA que superó las primeras etapas de desarrollo farmacológico, con el objetivo inicial de tratar la insuficiencia cardíaca. Aunque finalmente se archivó por razones estratégicas, este había avanzado previamente hasta un ensayo clínico de fase I, en el que se comprobó con éxito su seguridad.

El nuevo hallazgo sugiere que el fármaco ya está listo para ser probado en un ensayo de fase II, apuntan los científicos.