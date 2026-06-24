Video: Mirá cómo los paraguayos coparon el Times Square y alentaron a la Albirroja

A poco más de 24 horas del crucial encuentro entre la Selección Paraguaya y Australia, una multitud de compatriotas organizó un espectacular e histórico banderazo en pleno Times Square, el emblemático punto en el distrito de Manhattan, Estados Unidos.

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Las camisetas de la Albirroja, los cánticos tradicionales y las banderas tricolores cambiaron por completo el paisaje habitual de la Gran Manzana. De esta manera, el paraguayo demostró ante los ojos del mundo el característico e inconfundible fanatismo guaraní.

La danza de la botella que deslumbró al mundo

La cultura y el folclore paraguayo también se adueñaron de Nueva York. Un grupo de bailarinas paraguayas, caracterizadas con sus tradicionales trajes típicos, irrumpió en la plaza para realizar la célebre “danza de la botella”.

La destreza y el equilibrio de las compatriotas para sostener las botellas sobre sus cabezas en plena vía pública enloquecieron a los presentes. El espectáculo capturó la atención inmediata de miles de turistas de diversas nacionalidades.

Piel de gallina con el Himno Nacional

En medio de los gigantescos carteles luminosos que caracterizan a Times Square, el idioma guaraní y los gritos de aliento resonaron con fuerza. Tras varias horas de cánticos y festejo, la multitud se unió en una sola voz para entonar el Himno Nacional Paraguayo.

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El momento generó un ambiente de profunda emoción y “piel de gallina” entre los hinchas que viajaron para el Mundial, y por los paraguayos residentes en el extranjero. Muchos de ellos pudieron sentirse en casa por unos instantes a pesar de la distancia.

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Este multitudinario respaldo sirve como una inyección de energía fundamental para el plantel dirigido por Gustavo Alfaro.

La Albirroja se juega su continuidad en la Copa del Mundo en un duelo a todo o nada frente al seleccionado de Australia.

El encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D, se disputará este jueves a las 19:00 (local), 23:00 (de Paraguay) en el estadio de San Francisco y contará con el arbitraje del francés Clément Turpin.