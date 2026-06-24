Las razones para exigir que vuelva el horario de invierno, según el diputado Olmedo

El debate sobre el huso horario en Paraguay volvió a debatirse. El diputado Édgar Olmedo (ANR) consideró oportuno reabrir la discusión para derogar la ley vigente y retornar al sistema tradicional de dos horarios (verano e invierno).

En comunicación con ABC TV, el parlamentario calificó de “inviable” mantener el horario de verano de forma permanente. Argumentó que la medida no se ajusta a la realidad ni a la infraestructura del país.

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Olmedo recordó que actualmente existen dos iniciativas legislativas frenadas en el Congreso. Una propuesta es de su autoría que se encuentra congelada en la Cámara de Diputados, y un proyecto similar impulsado por la senadora Blanca Ovelar en la Cámara Alta.

Según el legislador, la falta de luz solar en las primeras horas de la mañana está pasando una factura muy alta a la ciudadanía.

Un horario que ignora la geografía del país

El parlamentario explicó que la ubicación de Paraguay en el globo terráqueo dicta un ciclo natural debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, un fenómeno astronómico que no se puede modificar por decreto político.

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“La aplicación del horario de verano todo el año es prácticamente inviable porque estamos teniendo penumbras en plena mañana.

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Recién tenemos luz solar cerca de las 07:30 o 07:40 de la mañana. Este ‘nuevo horario’ no trajo ningún beneficio y nos obliga a vivir en un esquema que no se ajusta a nuestro día a día”, criticó Olmedo.

Estudiantes va a la escuela en la oscuridad

El análisis del diputado desglosó cómo la falta de luz natural afecta de manera directa a la productividad y la seguridad vial de varios sectores:

En el sector educativo, enfatizó que miles de niños y jóvenes deben trasladarse a las escuelas y colegios completamente a oscuras en el turno mañana. Esta situación genera un peligro latente y graves dificultades de logística para los padres y los propios estudiantes.

En el sector de la construcción, Olmedo señaló que conversó con empresarios de la Cámara de la Construcción, quienes le confirmaron pérdidas económicas. “El ingreso de los obreros a las 07:00 de la mañana es meramente testimonial porque no pueden realizar tareas en el exterior en plena oscuridad. Se pierde aproximadamente una hora de trabajo por día”, afirmó.

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Por otro lado, en el comercio y los mercados, los trabajadores del mercado municipal también arrastran pérdidas. Los vendedores manifestaron que abrir a las 07:00 de la mañana ya no es conveniente, porque a esa hora nadie va a los locales debido a la oscuridad.

El impacto en el transporte y la salud pública

Otro de los puntos críticos señalados por el legislador es la combinación del frío invernal con las deficiencias del Estado en materia de servicios básicos. Olmedo vinculó de forma directa el horario de verano permanente con el aumento de consultas médicas.

“Las bajas temperaturas afectan con dureza a los niños, a la clase obrera y a los sectores más vulnerables. Los casos de enfermedades respiratorias aumentaron considerablemente debido a la exposición de las personas a la intemperie en la madrugada. A esto se le suma que muchas ciudades del interior no tienen transporte público eficiente y las limitaciones que ya tenemos en seguridad”, describió el diputado.

Finalmente, el político insistió en que el Congreso debe poner el tema sobre el tapete de forma inmediata para priorizar el bienestar de la población por encima de intereses particulares.

“Otra cosa sería si tuviéramos un transporte eficiente en toda la República, seguridad eficaz o un sistema de salud que cubra la demanda, pero la realidad actual nos demuestra que la población es la que sufre las consecuencias”, concluyó.