Ávalos y Mauricio se perfilan como titulares ante Australia

El entrenador Gustavo Alfaro ensayó dos modificaciones con relación al equipo que derrotó 1-0 a Turquía. La principal novedad sería el ingreso de Mauricio en reemplazo del suspendido Miguel Almirón, mientras que Gabriel Ávalos ocuparía el lugar de Isidro Pitta en la ofensiva.

De esta manera, la probable formación albirroja estaría integrada por Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza en la mitad de la cancha; Mauricio con mayor libertad para la generación de juego; y en ataque Julio Enciso junto a Gabriel Ávalos.

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Durante la última movilización en territorio californiano, el plantel trabajó prácticamente completo. La única ausencia en los ejercicios grupales volvió a ser Ramón Sosa, quien continuó realizando tareas diferenciadas de recuperación, por lo que todo indica que no estará disponible para el compromiso ante los australianos.

Con el resto de los futbolistas a disposición, la Albirroja ultima detalles para afrontar un partido que puede marcar su futuro en la Copa del Mundo. El duelo frente a Australia se disputará este jueves a las 19:00 hora local en California (23:00 de Paraguay), con la clasificación a la siguiente fase en juego.