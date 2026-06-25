Apple elimina las aplicaciones de la red social rusa VK de App Store

"Apple dispone desde hace tiempo de los dictámenes legales oficiales y de toda la información necesaria. Sin embargo, Apple eliminó unilateralmente las aplicaciones de VK sin previo aviso", señaló la empresa en un comunicado.

Las aplicaciones eliminadas son Dzen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Znakomstva.

"Con sus acciones Apple limita a los usuarios rusos al acceso a servicios populares, usados diariamente por decenas de millones de clientes. Las acciones de Apple impedirán a los usuarios recibir notificaciones 'push' de los mensajes", añadió VK, que calificó la decisión de "arbitraria e inadmisible".

VK señaló que continuará trabajando "en interés de los usuarios" y tomará "todas las medidas necesarias para garantizar un acceso cómodo y seguro a sus productos y servicios".

Mientras, recordó que los usuarios de Android pueden acceder plenamente a estos servicios a través de RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store y en los portales oficiales de las aplicaciones.

Este jueves también fue eliminada de App Store la aplicación de la red social rusa Odnoklassniki, popular en Rusia.

A principios de junio Apple eliminó también de su servicio de aplicaciones al servicio de mensajería ruso MAX, promovido por las autoridades como una alternativa segura a Telegram y a WhatsApp, y sometida a control estatal.

En otras ocasiones Apple eliminó aplicaciones por petición de Moscú, tales como redes virtuales privadas que servían para eludir los bloqueos y la censura impuesta en Rusia.