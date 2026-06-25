Las acciones de Micron se disparan un 18 % tras cuadruplicar sus ingresos

En sus resultados empresariales, la empresa -que se ha beneficiado del desarrollo de la infraestructura de IA, ya que los centros de datos de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de chips de memoria- superó las expectativas en prácticamente todos los indicadores clave y señaló que prevé que la escasez de chips de memoria se prolongue más allá de 2027.

Los ingresos de la compañía pasaron de 9.300 millones de dólares del año anterior a 41.460 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal.

En tanto, los ingresos superaron las expectativas de los analistas de casi 36.000 millones de dólares. Además, obtuvo un beneficio neto récord de 28.240 millones de dólares, frente a los 2.040 millones registrados un año antes, impulsada por la fuerte demanda de memorias para aplicaciones de IA.

Asimismo, la compañía prevé unos ingresos de alrededor de 50.000 millones de dólares para el trimestre en curso, frente a los 11.300 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

La compañía anunció el miércoles que ha firmado 16 acuerdos de suministro a largo plazo con distintos clientes, que abarcan desde centros de datos hasta fabricantes de automóviles, asegurando ventas durante un periodo de entre tres y cinco años, y prevé compromisos financieros por valor de 22.000 millones de dólares por parte de estos contratos.