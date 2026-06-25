OpenAI sirve chips con jalapeño, Mundial con 'fakes' y otros clics tecnológicos de América

OpenAI anunció el desarrollo de su primer chip de IA, 'Jalapeño', fabricado específicamente para optimizar y acelerar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

La compañía afirma que es un "procesador de inteligencia" o "acelerador de IA", producido en colaboración con el fabricante de semiconductores Broadcom. Según detalló la firma, este silicio está concebido para dar soporte a las cargas de trabajo de ChatGPT, el sistema de programación Codex, su interfaz de programación de aplicaciones (API) y futuros productos basados en agentes automatizados.

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, un sistema que monitoriza y elimina contenidos abusivos en internet, ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones hasta el momento en el Mundial 2026, de las cuales unas 388.000 han sido eliminadas por su carácter dañino, superando los datos registrados en todo Catar 2022, explicó el organismo, que desde la implementación del sistema ha revisado más de 250 millones de publicaciones, de las cuales más de 30 millones han sido consideradas abusivas.

El Mundial de fútbol se vive en plena expansión de la IA generativa y circulan en TikTok, X, Instagram y YouTube falsas ‘fancams’ o videos de apariencia sintética que muestran a supuestas aficionadas en estadios, clasificadas por países y representadas bajo estereotipos de belleza normativos y sexualizados. Mujeres con indumentarias asociadas a distintos países y fondos de estadio que expertos dicen que son una forma de desinformación que cosifica a las mujeres.

Google invertirá 75 millones de dólares en el estudio cinematográfico independiente A24 con el objetivo de "ayudar a los artistas a desarrollar nuevos flujos de trabajo y técnicas" con IA. Aseguran que será una "colaboración centrada en la investigación" para el desarrollo de herramientas destinadas a la producción y distribución cinematográfica, permitiendo experimentar con "las tecnologías del futuro", preservando "el control creativo".

La tecnológica detrás de Google DeepMind aclaró que no tendrá acceso a los datos de A24, ni a su catálogo de películas y series de televisión, que incluyen éxitos como 'Marty Supreme', la oscarizada 'Everything Everywhere All at Once' y 'Civil War'.

Meta lanzó sus nuevas gafas, Meta Glasses, que a partir de 299 dólares estarán disponibles en EE.UU., Canadá, Reino Unido, y varios países europeos. Los lentes incluyen micrófono, audífonos, cámara, batería de 8 horas y un botón específico para usar la plataforma Meta AI. Son fabricadas por EssilorLuxottica, la matriz de Ray-Ban, aunque no lucen ningún logo, con tres modelos, uno de ellos diseñado por la celebridad Kylie Jenner.

Meta encargó a su empresa la creación de una aplicación similar a Polymarket y Kalshi, mercados de predicción donde los usuarios pueden apostar sobre eventos deportivos, resultados de elecciones e incluso galas de premios, entre otras, según informó The New York Times.

El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo de la computación cuántica y reforzar la ciberseguridad de EE.UU.

El mandatario defendió que la computación cuántica es "una de las áreas más importantes para el futuro de la seguridad y la economía", que usa principios de la física cuántica para procesar información de forma distinta a las computadoras tradicionales, que es aplicada a la ciberseguridad, el desarrollo de medicamentos, la IA y la optimización de sistemas complejos.

SpaceX firmó un acuerdo de suministro de capacidad de computación por el que puede recibir hasta 6.300 millones de dólares con la empresa Reflection AI, que acordó pagar 150 millones al mes a partir del 1 de julio y hasta 2029. A cambio, accederá a los chips de Nvidia GB300 que SpaceX tiene en un centro de datos en Tennessee.

La empresa de Elon Musk ha recaudado 25.000 millones de dólares con la venta de bonos de deuda, según CNBC, y esperaba recaudar 20.000 millones de dólares más. Hasta esta semana los pedidos ha sido solicitados por un valor de casi 90.000 millones de dólares.

Oracle redujo su plantilla en unas 21.000 personas durante su último ejercicio, luego de invertir con fuerza en el despliegue y adopción de la IA en sus procesos y modelo de negocio, algo que la compañía advirtió continuará.

Se trata de una de las referencias más explícitas realizadas hasta ahora por una gran tecnológica sobre el impacto directo de esta tecnología en su plantilla, que al cierre de su último ejercicio fiscal contaba con 141.000 empleados de tiempo completo, un 13 % menos que al comienzo.