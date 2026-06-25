Peña da “tránsito libre” a fotomultas en las rutas

El presidente Santiago Peña estampó su firma en la Ley 7676/26 que declara Emergencia Vial, con lo que se da discrecionalidad a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cuyo titular es Félix Jiménez, quien forma parte del equipo político del senador Basilio “Bachi” Núñez, para la aplicación de sanciones, incluida la vuelta de las fotomultas.

Con una llamativa celeridad, el cartismo impulsó la emergencia vial que, en poco más de un mes, ya fue promulgada por Santiago Peña. En Diputados, fue aprobado sobre tablas el 12 de mayo y en el Senado fue sancionado el pasado 2 de junio.

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La sugestiva ley que declara situación de Emergencia Nacional de Seguridad Vial por un año, fue impulsada por los diputados cartistas, Hugo Meza y Miguel Del Puerto.

La ley cuenta con cinco artículos, pero en solo tres se indica el sentido de la iniciativa impulsada. En el primer artículo se indica que se declarará por un año la emergencia vial.

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Discrecionalidad para amigo de Bachi

En el segundo punto está lo más sugestivo debido a su exagerada amplitud en cuanto al poder que se le da a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cuyo titular es Félix Jiménez, socio de Basilio Núñez.

“La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativos”, reza una parte del articulado, pero no se define cuáles serían las medidas.

Supuestamente se utilizará para la prevención, fiscalización, control y reducción de los siniestros viales, mediante la utilización de medios tecnológicos; sin embargo no se define cuáles serían los “medios tecnológicos”, lo que podría ser utilizado para volver a las inconstitucionales “fotomultas” y los radares, que en el pasado fueron utilizados meramente para recaudar.

En el punto tres se autoriza a la Agencia Nacional de Tránsito establecer mediante actos administrativos, los mecanismos operativos, técnicos e interinstitucionales para hacer cumplir el punto dos. Es decir, se dará vía libre a Félix Jiménez para poder aplicar las multas.

Durante su aprobación en el Senado Bachi Núñez había indicado que las fotosmultas necesariamente deben volver y preguntó ¿por que le tienen miedo?, Sí no cometes una infracción no te van a multar, dijo en tono irónico.