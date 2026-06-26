Encuentran fragmentos rotos de huellas de pterosaurios robadas en Marruecos

Estos restos fueron localizados por sorpresa por dos profesores universitarios durante una visita de campo con estudiantes al yacimiento, según informó en su cuenta en Facebook el profesor marroquí de paleontología, Moussa Masour.

Masrour señaló que los bloques presentaban cortes con sierra y que, tras su recuperación, fueron puestos a salvo en instalaciones del Ministerio de Energía en Midelt. Lamentó además la pérdida de dos huellas de dinosaurios terópodos y de numerosas pisadas de pterosaurios.

En declaraciones al medio Le360, afirmó que los fragmentos de la losa sufrieron graves daños durante el expolio, al haber sido roto el bloque para extraer huellas de dinosaurios, lo que provocó importantes alteraciones en las de pterosaurios y dejó la superficie reducida a escombros.

El saqueo se produjo en mayo pasado tras la publicación de un extenso estudio internacional codirigido por científicos españoles y marroquíes, entre los que destaca Félix Pérez Lorente, doctor en Geología y profesor de la Universidad de la Rioja.

El estudio incluía las coordenadas exactas del yacimiento, una información que sirvió involuntariamente de mapa para los traficantes de fósiles.

El yacimiento de Mibladen es uno de los pocos de África con huellas de estos reptiles voladores y el primero documentado en Marruecos con un rastro detallado de extremidades.