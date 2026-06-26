Paraguay iguala con Australia y se mantiene en línea de clasificación

La selección paraguaya cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El punto le permite mantenerse, por el momento, entre los mejores terceros del certamen y quedar a la expectativa de los resultados que completarán la primera ronda.

Lea más: Paraguay vs. Australia: tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026 en vivo

Gustavo Alfaro sorprendió desde el inicio con un esquema de cinco defensores. El ingreso de Gustavo Velázquez y Alexandro Maidana se sumó a la línea integrada por Juan Cáceres, Gustavo Gómez y Omar Alderete, buscando mayor solidez defensiva y profundidad por los carriles. Sin embargo, el planteamiento no logró el efecto esperado. Paraguay dividió demasiado el balón, perdió rápidamente la posesión y tuvo dificultades para generar asociaciones en ataque.

Matías Galarza cumplió una destacada labor en la recuperación, aunque le costó conectar con los hombres de ofensiva. Julio Enciso apareció muy recostado sobre la banda izquierda, lejos de las zonas donde suele marcar diferencias. Su acción más peligrosa llegó tras un robo de balón, aunque sin lograr inquietar seriamente al arco australiano. Gabriel Ávalos, debutando como único referente de área, también encontró pocas oportunidades frente a una defensa oceánica muy firme.

Australia mostró sus mejores argumentos con Cristian Volpato y Jordan Bos, quienes generaron las principales llegadas por el sector derecho y exigieron constantemente a la defensa paraguaya.

Una vez más, Andrés Cubas fue uno de los puntos más altos de la Albirroja. El mediocampista realizó un enorme despliegue, recuperó innumerables balones y cubrió amplios sectores del campo, siendo el sostén del equipo en la zona media.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el segundo tiempo, Alfaro modificó el esquema con el ingreso de Mauricio por Alexandro Maidana. El cambio le dio otra dinámica al equipo. Paraguay comenzó a manejar mejor la pelota y encontró mayor claridad ofensiva, siendo Mauricio el futbolista que más intentó desequilibrar con sus conducciones y remates de media distancia.

La lesión de Omar Alderete obligó al ingreso de José Canale, mientras que posteriormente Alex Arce reemplazó a Gabriel Ávalos. Más tarde ingresaron Junior Alonso y Damián Bobadilla, movimientos con los que el seleccionador priorizó mantener el equilibrio y asegurar el empate.

La ocasión más clara del encuentro llegó a los 92 minutos. Mauricio encontró un espacio dentro del área, pero su remate salió sin la potencia necesaria y fue controlado por el arquero australiano, desperdiciando la posibilidad del triunfo sobre el final.

En el tramo decisivo también se produjo la amonestación de Diego Gómez, quien acumuló tarjetas amarillas y no podrá estar disponible para un eventual compromiso de 16avos de final.

Paraguay no consiguió la victoria que le aseguraba el segundo lugar del grupo, pero el empate lo mantiene con grandes posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros. Ahora, la clasificación dependerá de los resultados que se registren en los restantes grupos del Mundial 2026.

Actuación del árbitro

El francés Clément Turpin cumplió una actuación sobria y de buen nivel en el empate sin goles entre Paraguay y Australia. El experimentado juez europeo permitió el desarrollo del juego, aplicó correctamente el criterio de ventaja y no interrumpió el encuentro por infracciones menores, favoreciendo la continuidad del partido.

Turpin mostró personalidad para conducir un compromiso de alta tensión, manteniendo el control disciplinario sin perder autoridad y resolviendo con criterio las acciones más disputadas. En líneas generales, firmó un arbitraje sólido, transmitiendo seguridad y dejando una imagen positiva en un duelo clave por la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.