Turquía amarga a Estados Unidos con un gol agónico en el minuto 98

Un final de película para un partido caótico. Turquía se despidió del Mundial 2026 regalando la gran joya de la jornada: una victoria agónica por 3-2 ante el anfitrión, Estados Unidos, gracias a un gol de Kaan Ayhan en el minuto 98. El defensor del Galatasaray, que había ingresado diez minutos antes, aprovechó un desorden en el área norteamericana para sellar un triunfo con sabor a nostalgia y orgullo herido.

Mauricio Pochettino decidió darle rodaje y descanso a varias de sus figuras clave, pensando ya en los dieciseisavos de final. Sin embargo, la relajación defensiva y una noche inspiradísima del astro del Real Madrid, Arda Güler, terminaron arruinando los planes del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Un arranque eléctrico y la magia de Arda Güler

Estados Unidos salió a comerse el campo y desató una auténtica tormenta sobre el área turca. Apenas al minuto 2, tras una sucesión de tiros de esquina, Sebastian Berhalter cruzó un balón al segundo palo que el defensor del Celtic, Auston Trusty, mandó al fondo de la red con un potente zurdazo.

Los locales parecieron confiarse ante un rival ya eliminado, pero la alegría duró un suspiro. Al minuto 10, una triangulación perfecta entre Oguz Aydin, Baris Yilmaz y Arda Güler terminó con una definición exquisita del ‘niño maravilla’ del Real Madrid. Turquía se acordó tarde de jugar al fútbol, pero cuando lo hizo, encendió el estadio.

La exhibición de Güler no se detuvo ahí. Al minuto 31, el enganche de 21 años tomó el timón, se asoció con Kenan Yildiz y habilitó a Orkun Kökçü, quien firmó la remontada parcial ante el silencio sepulcral de Los Ángeles. Los pupilos de Vincenzo Montella mostraron un juego vertical y vistoso que extrañaron en las derrotas previas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0).

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El factor Pulisic y un final de infarto

Sin Folarin Balogun ni Christian Pulisic desde el arranque, el ataque estadounidense lucía huérfano. No obstante, el complemento arrancó con otra ráfaga local: al minuto 49, Sebastian Berhalter aprovechó un pestañeo de la zaga turca para poner el 2-2 y sumar un gol a su asistencia del primer tiempo.

Viendo el panorama, Pochettino mandó a la cancha a su gran estrella, Christian Pulisic, quien venía entre algodones desde el debut. El Capitán América revolucionó el partido y rozó la victoria para los locales, pero el destino tenía preparado otro giro dramático.

En la última jugada del partido, con el reloj ahogando el encuentro, Kaan Ayhan se vistió de héroe para dictar el 3-2 definitivo. Una despedida digna y con la frente en alto para Turquía; un llamado de atención a tiempo para Estados Unidos antes de que empiecen los cruces a matar o morir.

Ficha técnica:

Turquía (3): Ugurcan Cakir; Zeki Celik (minuto 84: Çaglar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu (minuto 88: Kaan Ayhan), Arda Güler; Oguz Aydin (minuto 92: Mert Müldür), Kenan Yildiz (minuto 84: Can Uzun) y Baris Alper Yilmaz (minuto 92: Irfan Kahveci). Seleccionador: Vincenzo Montella.

Estados Unidos (2): Matt Turner; Joe Scally (minuto 76: Alex Freeman), Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson; Sebastian Berhalter, Weston McKennie (minuto 86: Malik Tillman), Giovanni Reyna (minuto 76: Sergiño Dest); Brenden Aaronson (minuto 76: Alejandro Zendejas), Ricardo Pepi y Timothy Weah (minuto 57: Christian Pulisic). Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Goles: 1-0, minuto 3: Auston Trusty. 1-1, minuto 10: Arda Güller. 1-2, minuto 31: Orkun Kokcu. 2-2, minuto 49: Sebastian Berhalter. 3-1, minuto 98: Ayahan.

Árbitro: El argelino Mustapha Ghorbal amonestó a Berhalter. Incidencias: Partido de la tercera y última jornada del Grupo D jugado en el Estadio de Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles.