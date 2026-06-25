Video: Policía reporta presunto rapto desde un supermercado en Ñemby

Un aparente caso de rapto fue reportado desde zona de Cañadita, Ñemby. Segun los primeros datos, un hombre que llegó desde el barrio Sajonia de Asunción acompañado de una mujer fue llevado a la fuerza por desconocidos desde el interior de un local comercial.

Los delincuentes lo emboscaron tras montar una aparente falsa oferta de venta de un vehículo a través de la plataforma Facebook Marketplace.

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El suceso, que ya se encuentra bajo una investigación por parte de la Policía Nacional y la Comisaría 58.ª Central, quedó registrado de forma íntegra en las cámaras de seguridad del establecimiento donde la víctima intentó refugiarse.

La secuencia del rapto en video

El reloj de las cámaras de seguridad del supermercado marcaba las 19:03 de la tarde cuando se desató la velocidad del ataque. En las imágenes se observa el momento exacto en que la pareja llegó de forma apresurada a bordo de una motocicleta. Detrás de ellos, un automóvil de color blanco se quedó con las luces intermitentes encendidas.

La pareja descendió rápidamente del biciclo e ingresó al local comercial buscando resguardo. Sin embargo, dos hombres armados entraron corriendo detrás de ellos; uno de los atacantes vestía una campera de colores azul y marrón.

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En cuestión de segundos, los desconocidos redujeron al hombre, lo llevaron hacia el exterior del local, lo obligaron a ingresar al automóvil blanco y se dieron a la fuga.

Aparentemente emboscados por una oferta de internet

El subjefe de la comisaría interviniente, el comisario Octavio Noguera, confirmó a ABC Color que la víctima y su pareja portaban una importante suma de dinero en efectivo. El objetivo del viaje era comprar un automóvil Toyota de color negro que habían visto ofertado en Marketplace.

Al llegar al punto de encuentro pactado con el supuesto vendedor, la pareja se percató de que se trataba de una calle empedrada, muy oscura y desolada. Ante el peligro, decidieron abortar el negocio, hablaron brevemente con unos vecinos y se retiraron del sitio.

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Fue en ese trayecto de huida que el automóvil blanco comenzó a seguirlos de cerca. Ante el miedo, se detuvieron en el supermercado para pedir auxilio, donde finalmente se concretó el rapto.

“Aparentemente hay algo más”

La Policía Nacional mantiene abiertos varios frentes investigativos para determinar el paradero del hombre y la identidad de los captores.

Un detalle llamativo aportado por los testigos del supermercado refiere que la víctima aparentemente conocía o intentó mediar con sus captores en el momento del forcejeo.

“Estamos en plena etapa investigativa con la gente de Investigaciones. Un testigo en el lugar mencionó que la víctima llegó a hablarle a los supuestos autores y les dijo: ‘Che perdonamina’, hubo una interacción directa antes de que lo subieran al auto”, detalló el comisario Noguera.

Hasta el momento, los familiares de la víctima no recibieron ninguna llamada telefónica solicitando dinero en concepto de rescate, por lo que se sospecha que no se trataría de un secuestro extorsivo.