Ciencia
27 de junio de 2026 a la - 06:00

Paleontología: ¿qué significa que un fósil esté “bien conservado”?

Cráneo de Sahelanthropus tchadensis.
Fósil, cráneo de Sahelanthropus tchadensis.Shutterstock

Decir que un fósil está “bien conservado” no es un elogio vago: describe cuánta información biológica y geológica sobrevivió al enterramiento y al paso de millones de años. De eso depende qué podemos reconstruir —y qué nunca sabremos—.

Por ABC Color

En paleontología, un fósil bien conservado es aquel que mantiene alta fidelidad respecto del organismo original y de su contexto: forma, estructuras internas, señales químicas y relación con el sedimento. La clave es cuánto ruido tafonómico (deformación, disolución, transporte, compactación) se evitó.

Sinosauropteryx , fósil de Archaeopteryx.
Sinosauropteryx , fósil de Archaeopteryx.

Un ejemplar puede verse espectacular y, sin embargo, estar alterado químicamente; otro puede ser discreto a simple vista, pero conservar microestructuras diagnósticas cruciales.

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Los criterios que usan los expertos

La “buena conservación” suele evaluarse con cuatro preguntas básicas:

El cráneo fosilizado y los restos óseos del ancestro humano “Selam”, una cría de Australopithecus descubierta en Dikika, Etiopía, en el año 2000, se exhiben en el Museo Nacional Checo en Praga el 25 de agosto de 2025.
El cráneo fosilizado y los restos óseos del ancestro humano “Selam”, una cría de Australopithecus descubierta en Dikika, Etiopía, en el año 2000, se exhiben en el Museo Nacional Checo en Praga el 25 de agosto de 2025.

¿Está completo y articulado? Un esqueleto con huesos en posición anatómica indica poco transporte y enterramiento relativamente rápido. Fragmentos mezclados suelen hablar de corrientes, carroñeo o re-trabajo del sedimento.

¿Conserva volumen y detalles en 3D? La compresión aplana; la permineralización puede preservar cavidades y texturas finas. Un cráneo sin aplastar vale tanto por su forma como por las medidas que permite.

¿Se preservó la microanatomía y la química? Esmalte dental, anillos de crecimiento, poros óseos o incluso isótopos estables pueden sobrevivir. Eso habilita inferencias sobre dieta, clima y migraciones, pero exige que la roca no haya “cocinado” el fósil.

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¿Está bien documentado el contexto? Sin una estratigrafía clara, coordenadas, asociación faunística y datación, la conservación pierde poder explicativo. En ciencia, un fósil “bien conservado” también es uno bien contextualizado.

Modos de preservación: del ámbar al hielo

La conservación depende del camino físico-químico: moldes e impresiones, mineralización, carbonización.

Casos excepcionales —como el ámbar (Báltico, Myanmar, República Dominicana) o la congelación en Siberia— pueden retener tejidos blandos, algo rarísimo en el registro fósil.

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Un fósil mediocre permite decir “existió”. Uno bien conservado permite preguntar cómo vivía, cómo crecía, qué comía y en qué ambiente murió. En paleontología, la conservación no es un detalle: es el límite de la evidencia.