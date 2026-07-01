Anuncio de PlayStation sobre el fin del formato físico agita a comunidad 'gamer' española

Según el anuncio de PlayStation en Estados Unidos, los nuevos videojuegos a partir de esa fecha estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital.

Este cambio se produce como una "evolución natural" de Sony Interactive Entertainment (SIE), la empresa detrás de PlayStation, en su búsqueda por adaptarse a las tendencias de consumo, indicó.

De hecho, el lanzamiento de la PlayStation 5 (PS5) en 2020 incluyó dos versiones, una con lector de discos por 499 euros frente a la opción sin ranura por 399 euros.

Analistas del sector apuntan a que la venta de la PlayStation 6 (PS6), que se vaticina para después de 2028, no incluirá ese lector de discos, por lo que todos los contenidos que se vayan a hacer para la consola serán digitales.

"Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo", explica Game España en un texto publicado en sus redes sociales.

La desaparición del formato físico supone el fin del coleccionismo, el intercambio entre jugadores o las ediciones especiales, sostiene la cadena de tiendas, que apela también a los derechos de los consumidores.

Por todo ello, se comprometen a "seguir apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que lleva años demostrando que sigue ahí", y concluye: "Esta será la lucha de Game, pero también la de una comunidad unida que nunca ha dejado de defender aquello que ama".

Por su parte, Meridiem publicó también un documento en sus redes sociales titulado 'Nuestra carta a la comunidad: un compromiso inquebrantable'.

"Mientras haya un solo jugador que valore tener su colección en la estantería, mientras haya alguien que prefiera sentir una edición física entre sus manos, mientras nuestra comunidad siga apoyando y creyendo en nuestro trabajo, Meridiem resistirá", prometió.

El anuncio de PlayStation también ha generado preocupación en la comunidad por el futuro de la preservación de los videojuegos.