Frente frío en camino: qué día se sentirá con mayor fuerza y en qué zonas

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el cambio comenzará a sentirse formalmente el jueves con vientos moderados del sur y lluvias dispersas, pero el amanecer del viernes registrará los valores mínimos más extremos del periodo, acompañados de cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

¿Dónde hará más frío

La masa de aire frío afectará con mayor intensidad a la región sur del país. Las ciudades que registrarán las mínimas más bajas a nivel nacional, alcanzando apenas los 4°C son:

Encarnación

San Juan Bautista

Pilar

Otras zonas del centro y este del país también experimentarán un ambiente muy frío a fresco. En Caazapá y Paraguarí se aguardan mínimas de 5°C, mientras que en Villarrica el termómetro bajará hasta los 6°C.

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¿Cómo estará el tiempo en Asunción?

Para la capital del país, el cambio se acentuará el jueves con una mínima de 11°C. Sin embargo, el pico de frío llegará el viernes, con una mínima estimada en 7°C y una máxima que no superará los 14°C, lo que obligará a los asuncenos a sacar los abrigos más pesados.

En contraste, la Región Occidental o Chaco mantendrá marcas un poco más altas, con mínimas que oscilarán entre los 10°C y 12°C en localidades como Mariscal Estigarribia y Fuerte Olimpo.

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