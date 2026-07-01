Clima
01 de julio de 2026 a la - 11:32

Meteorología emite alerta por tormentas: estos son los cuatro departamentos afectados

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ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología lanzó un aviso especial ante la probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizos. En esta nota te contamos cuáles son los cuatro departamentos afectados por la alerta.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín a través del cual advierte que núcleos de tormentas continúan desarrollándose y se intensifican sobre la zona de cobertura. Debido a esto, los pronosticadores no descartan la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este miércoles.

El reporte oficial detalla que el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Mapa satelital con temperaturas de diversas localidades paraguayas, sin personas visibles ni elementos destacados.
Mapa satelital proporcionada por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Zonas afectadas

La zona de cobertura abarca principalmente el sur y este de la Región Oriental, siendo los departamentos directamente afectados:

  • Caazapá: zona sur y este
  • Itapúa: en su totalidad
  • Misiones: en su totalidad
  • Alto Paraná: zona sur

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