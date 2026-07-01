Meteorología emite alerta por tormentas: estos son los cuatro departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín a través del cual advierte que núcleos de tormentas continúan desarrollándose y se intensifican sobre la zona de cobertura. Debido a esto, los pronosticadores no descartan la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este miércoles.

El reporte oficial detalla que el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Zonas afectadas

La zona de cobertura abarca principalmente el sur y este de la Región Oriental, siendo los departamentos directamente afectados:

Caazapá: zona sur y este

Itapúa: en su totalidad

Misiones: en su totalidad

Alto Paraná: zona sur

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