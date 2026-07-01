Un inusual planeta superviviente da pistas sobre el posible destino del Sistema Solar

Un equipo encabezado por la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido) estudió uno de los sistemas planetarios "más extraños" que conocemos, señaló el investigador Christopher O’Connor, de la Universidad Northwestern (EE.UU.), uno de los firmantes del artículo.

En la mayoría de los sistemas planetarios las estrellas son mucho más grandes que sus planetas, pero en este caso WD185B, es del tamaño de Júpiter, con un radio unas ocho veces mayor que el de la enana blanca a la que orbita, aproximadamente del tamaño de la Tierra, y lo hace a una distancia extremadamente cercana.

Las enanas blancas son restos estelares densos que quedan después de que una estrella similar al Sol agote su combustible y muera.

Cuando los astrónomos descubrieron en 2020 ese planeta gigante orbitando una estrella muerta se preguntaron cómo había sobrevivido, contra todo pronóstico, a la fase de gigante roja de su estrella, cuando se quedan sin combustible y se hinchan hasta alcanzar más de cien veces su tamaño original.

Las gigantes rojas suelen engullir a los planetas cercanos antes de colapsar y convertirse en enanas blancas, así, cuando el Sol muera, en unos 5.000 millones de años, se tragará a Mercurio, Venus y, posiblemente, a la Tierra.

"Nuestros hallazgos tienen implicaciones para el destino a largo plazo de nuestro Sistema Solar", indicó O’Connor, cuando dentro de unos 5.000millones de años el Sol muera y no se sabe con exactitud qué les sucederá a los planetas en ese momento.

El hecho de que los planetas puedan sobrevivir "amplía realmente el abanico de posibilidades sobre dó+nde y cuándo podrían existir planetas habitables en el universo".

Gracias al telescopio espacial James Webb, el equipo pudo estudiar la atmósfera, la masa y la temperatura (es considerablemente más cálido de lo esperado) del planeta, para reconstruir su trayectoria y determinar la forma más probable por la que llegó a tener esa órbita.

Originalmente, el planeta habría orbitado a una distancia segura de la estrella, pero miles de millones de años después de la muerte de esta migró hacia ella, para situarse a una distancia 50 veces más cercana que la que separa la Tierra del Sol.

La segunda es que la migración del planeta se debió al efecto gravitatorio de otros objetos del sistema, pues la enana blanca forma parte de un sistema estelar triple, y esas compañeras más externas podrían haber influido en la órbita de WD1856b.

En ese escenario, el planeta permaneció a una distancia segura durante la destructiva fase de gigante roja de su estrella y migró a su ubicación actual mucho más tarde.

Las observaciones de la migración de este planeta, así como de la evolución de la composición y la temperatura de su atmósfera, pueden ayudar a los científicos a determinar el destino de los sistemas planetarios tras la muerte de su estrella.

"Estamos acostumbrados a mirar hacia el pasado cuando utilizamos telescopios, pero esta es la primera vez que hemos podido anticipar lo que podría suceder con los planetas exteriores que orbitan alrededor de los restos de una estrella similar al Sol; es como utilizar una máquina del tiempo para asomarnos al lejano futuro de nuestro Sistema Solar", destacó McDonald.