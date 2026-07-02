Infineon inaugura una nueva megaplanta de semiconductores en Alemania por 5.000 millones

La planta "Smart Power Fab", que se inauguró varios meses antes de lo previsto, supone la mayor inversión individual de la historia de la empresa y uno de los mayores proyectos en Alemania.

La nueva fábrica dará empleo directo a cerca de mil trabajadores.

La planta duplica la capacidad de producción de Infineon en Dresde, convirtiéndose "en la mayor instalación del mundo dedicada a semiconductores inteligentes de potencia y tecnologías analógicas y de señal mixta", aseguró la compañía en un comunicado.

La "Smart Power Fab" emplea una digitalización exhaustiva para acelerar la producción hasta el doble de velocidad respecto al pasado, en función de la demanda, asegura Infineon.

En el futuro, los chips fabricados en Dresde contribuirán, entre otras cosas, al suministro eficiente de energía para centros de datos de inteligencia artificial.

También se utilizarán en aplicaciones industriales y automotrices, como sistemas de energía eólica y solar, así como en vehículos definidos por software.

Un ejemplo son los interruptores inteligentes, que no solo controlan cargas eléctricas, sino que también supervisan el flujo de corriente, explica la empresa.

El nuevo sistema de producción no requiere gas natural y reduce el consumo de agua mediante tratamientos avanzados y sistemas cerrados de recirculación.

El director ejecutivo de Infineon Technologies, Jochen Hanebeck, señaló que la planta crea "capacidades urgentemente necesarias para las tecnologías clave del futuro, desde el suministro energético para centros de datos de inteligencia artificial hasta los vehículos definidos por software y las energías renovables".

El canciller alemán, Friedrich Merz, que iba a asistir a la inauguración, pero finalmente no pudo viajar a Dresde por una reunión de la coalición gubernamental, recalcó en un comunicado que la nueva fábrica "envía un poderoso mensaje sobre Alemania y Europa como centros industriales".

"Esta inversión demuestra que la producción competitiva de semiconductores de vanguardia es posible en nuestro país. Los semiconductores de potencia son una tecnología clave para la transición energética, la movilidad del futuro y nuestra infraestructura de inteligencia artificial", sostuvo.

Merz recalcó que la ampliación de las capacidades de producción de Infineon en Dresde "fortalece además nuestra soberanía tecnológica y la resiliencia de importantes cadenas de suministro en Europa".

El ministro alemán de Transformación Digital y Modernización del Estado, Karsten Wildberger, quien viajó en lugar de Merz a la ciudad germana, sostuvo que lo que se produce en la planta "asegura empleos y genera valor añadido en Alemania".

"Estos chips de última generación están en el núcleo de tecnologías esenciales como los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y la infraestructura energética de los centros de datos de IA", indicó.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, subrayó que Dresde es sede "del mayor clúster europeo de microelectrónica".

Según datos de la compañía, la nueva fábrica "consolida el papel de liderazgo europeo del clúster de semiconductores 'Silicon Saxony', situado en Dresde y sus alrededores, donde ya trabajan 80.000 personas, recalcó.