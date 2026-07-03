Ciencia
03 de julio de 2026 a la - 16:45

Los homínidos de Flores serían carroñeros y no usaban el fuego de forma intencionada

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Redacción Ciencia, 3 jul (EFE).- Los homínidos de Flores no tendrían un comportamiento tan sofisticado como se pensaba, pues un nuevo estudio sugiere que se alimentaban de carroña dejada por los dragones de Komodo y no usaban el fuego de forma intencionada.

Por EFE

El equipo volvió a examinar huesos de Stegodon, un pariente extinto de los elefantes, hallados en el yacimiento Liagn Bua, para cuantificar la ubicación y frecuencia de los daños esqueléticos causados por depredadores.

Además, agrega el estudio, "no se encontraron indicios de uso intencionado del fuego en las unidades estratigráficas asociadas" al hombre de Flores.

Estos resultados sugieren -escriben los investigadores- que este homínido "no presentaba un comportamiento tan avanzado como se había sugerido inicialmente y aportan información fundamental sobre su repertorio conductual, lo que plantea importantes interrogantes sobre su ascendencia".