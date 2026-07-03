Mundial de Fútbol
03 de julio de 2026 a la - 11:12

Mundial 2026: Partidos de hoy y dónde ver en vivo

Lionel Messi, futbolista de la selección Argentina.
Lionel Messi, futbolista de la selección Argentina. 205610+0000 DAVID RAMOS

El Mundial 2026 define hoy a los últimos tres octavo finalistas. Conozca los partidos, horarios y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

El Mundial 2026 define hoy los últimos tres lugares en los octavos de final. En la víspera del partido de la selección de Paraguay frente a Francia en Filadelfia (sábado, a las 18:00, hora de nuestro país), Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde, Colombia y Ghana juegan por el boleto a la próxima instancia.

Lea más: ¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Francia y dónde ver en vivo?

En la cartelera del día, Australia y Egipto juegan a las 15:00 (hora de Paraguay), en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Posteriormente, Argentina. vigente campeona, mide a Cabo Verde, a las 19:00, en el Hard Rock Stadium, en Miami. Y por último, Colombia enfrenta a Ghana a las 22:30, en el Arrowhead Stadium, en Kansas City.

James Rodríguez, futbolista de la selección Colombia.
James Rodríguez, futbolista de la selección Colombia.

Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo los partidos de hoy viernes 3 de julio?

En territorio paraguayo, los tres partidos de este viernes 3 de julio pueden ver en vivo en los canales nacionales GEN, Trece y Unicanal. Además, pueden sintonizar los encuentros en ABC Cardinal 730 AM y todas las repetidoras en el país.