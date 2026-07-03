Mundial 2026: Partidos de hoy y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 define hoy los últimos tres lugares en los octavos de final. En la víspera del partido de la selección de Paraguay frente a Francia en Filadelfia (sábado, a las 18:00, hora de nuestro país), Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde, Colombia y Ghana juegan por el boleto a la próxima instancia.

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En la cartelera del día, Australia y Egipto juegan a las 15:00 (hora de Paraguay), en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Posteriormente, Argentina. vigente campeona, mide a Cabo Verde, a las 19:00, en el Hard Rock Stadium, en Miami. Y por último, Colombia enfrenta a Ghana a las 22:30, en el Arrowhead Stadium, en Kansas City.

Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo los partidos de hoy viernes 3 de julio?

En territorio paraguayo, los tres partidos de este viernes 3 de julio pueden ver en vivo en los canales nacionales GEN, Trece y Unicanal. Además, pueden sintonizar los encuentros en ABC Cardinal 730 AM y todas las repetidoras en el país.