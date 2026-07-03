Meteorología da a conocer dónde se prevé el amanecer más frío mañana

De acuerdo al informe de la Dirección de Meteorología con respecto a cómo estará el tiempo mañana, en el territorio paraguayo se experimentará una jornada marcada por el frío.

Los departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa serán donde se registrarán las temperaturas mínimas más bajas de todo el país, alcanzando apenas los 6 °C.

En estas zonas del sur, que incluyen puntos de referencia como San Juan Bautista (Misiones), Pilar (Ñeembucú) y Encarnación (Itapúa), el clima se presentará de frío a fresco, con un cielo mayormente parcialmente nublado y vientos que soplarán inicialmente del sureste para luego volverse variables.

Se espera que las máximas en estos departamentos no superen los 17 °C, manteniendo la sensación de frescura durante toda la tarde.

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Mañana con mucho frío en todo el país

Con características meteorológicas muy similares, una gran franja del centro y este del país, que abarca la capital Asunción y los departamentos de Central y Alto Paraná, también sentirá el descenso de la temperatura.

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En Asunción, la mínima será de 7 °C, mientras que en Ciudad del Este llegará a los 8 °C. En ambos sectores, el patrón será de frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que rotarán a variables, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 °C y 19 °C.

En los departamentos de Concepción y Boquerón (específicamente en Mariscal Estigarribia), si bien se sentirá el frío en las primeras horas, el ambiente se tornará cálido por la tarde.

En Concepción, la mínima será de 10 °C con una máxima de 21 °C, bajo un cielo mayormente nublado.

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¿Cómo estará el tiempo en el norte del país?

Una situación similar se vivirá en Alto Paraguay (Fuerte Olimpo), donde el cielo estará de nublado a parcialmente nublado, arrancando con 12 °C para alcanzar una de las máximas más altas del país con 25 °C. En ambas zonas, los vientos soplarán del sureste y luego se volverán variables

Por su parte, en el corazón del Chaco, Mariscal Estigarribia, se iniciará el día con 7 °C pero alcanzará una máxima de 22 °C, con un cielo que irá de nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste.

El ambiente frío a fresco con cielo mayormente nublado prevalecerá en los departamentos de San Pedro y Presidente Hayes (Pozo Colorado), donde el cielo se presentará mayormente nublado durante la jornada.

Para San Pedro se estima una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C. Por su parte, en Presidente Hayes, el amanecer será un poco más frío con 8 °C, llegando también a una máxima de 20 °C por la tarde. En ambos casos con vientos del sureste que luego rotarán a variables.

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En Amambay (Pedro Juan Caballero), el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima que trepará hasta los 23 °C.

¿Cómo estará el tiempo mañana?

En Cordillera (Caacupé), Guairá (Villarrica), Caazapá y Paraguarí, se espera un ambiente de frío a fresco con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que luego serán variables.

En estos cuatro departamentos, la temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. Con características muy similares, en Caaguazú (Coronel Oviedo) la mínima también será de 7 °C, pero con una máxima ligeramente superior de 19 °C.

Asimismo, en Canindeyú (Saltos del Guairá), se prevé el mismo patrón de nubosidad y vientos, aunque con temperaturas un poco más elevadas con mínima de 10 °C y máxima de 22 °C.