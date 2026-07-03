Clima
03 de julio de 2026 a la - 15:50

Meteorología da a conocer dónde se prevé el amanecer más frío mañana

Cuando hace frío se vuelve más tentador invitar al perro a subirse a la cama.
Cuando hace frío se vuelve más tentador invitar al perro a subirse a la cama.Shutterstock

La Dirección de Meteorología emitió su informe de cómo estará el tiempo este sábado, día en el que la Selección Paraguaya de Fútbol enfrentará a la de Francia en Estados Unidos, pero que la afición albirroja vivirá en diferentes puntos del país, ya que se juega el pase a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Te contamos cuáles serán las zonas dónde se sentirá más el frío.

Por ABC Color

De acuerdo al informe de la Dirección de Meteorología con respecto a cómo estará el tiempo mañana, en el territorio paraguayo se experimentará una jornada marcada por el frío.

Los departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa serán donde se registrarán las temperaturas mínimas más bajas de todo el país, alcanzando apenas los 6 °C.

En estas zonas del sur, que incluyen puntos de referencia como San Juan Bautista (Misiones), Pilar (Ñeembucú) y Encarnación (Itapúa), el clima se presentará de frío a fresco, con un cielo mayormente parcialmente nublado y vientos que soplarán inicialmente del sureste para luego volverse variables.

Se espera que las máximas en estos departamentos no superen los 17 °C, manteniendo la sensación de frescura durante toda la tarde.

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Mañana con mucho frío en todo el país

Con características meteorológicas muy similares, una gran franja del centro y este del país, que abarca la capital Asunción y los departamentos de Central y Alto Paraná, también sentirá el descenso de la temperatura.

En Asunción, la mínima será de 7 °C, mientras que en Ciudad del Este llegará a los 8 °C. En ambos sectores, el patrón será de frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que rotarán a variables, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 °C y 19 °C.

En los departamentos de Concepción y Boquerón (específicamente en Mariscal Estigarribia), si bien se sentirá el frío en las primeras horas, el ambiente se tornará cálido por la tarde.

En Concepción, la mínima será de 10 °C con una máxima de 21 °C, bajo un cielo mayormente nublado.

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¿Cómo estará el tiempo en el norte del país?

Una situación similar se vivirá en Alto Paraguay (Fuerte Olimpo), donde el cielo estará de nublado a parcialmente nublado, arrancando con 12 °C para alcanzar una de las máximas más altas del país con 25 °C. En ambas zonas, los vientos soplarán del sureste y luego se volverán variables

Por su parte, en el corazón del Chaco, Mariscal Estigarribia, se iniciará el día con 7 °C pero alcanzará una máxima de 22 °C, con un cielo que irá de nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste.

El ambiente frío a fresco con cielo mayormente nublado prevalecerá en los departamentos de San Pedro y Presidente Hayes (Pozo Colorado), donde el cielo se presentará mayormente nublado durante la jornada.

Para San Pedro se estima una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C. Por su parte, en Presidente Hayes, el amanecer será un poco más frío con 8 °C, llegando también a una máxima de 20 °C por la tarde. En ambos casos con vientos del sureste que luego rotarán a variables.

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En Amambay (Pedro Juan Caballero), el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima que trepará hasta los 23 °C.

¿Cómo estará el tiempo mañana?

En Cordillera (Caacupé), Guairá (Villarrica), Caazapá y Paraguarí, se espera un ambiente de frío a fresco con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que luego serán variables.

En estos cuatro departamentos, la temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. Con características muy similares, en Caaguazú (Coronel Oviedo) la mínima también será de 7 °C, pero con una máxima ligeramente superior de 19 °C.

Asimismo, en Canindeyú (Saltos del Guairá), se prevé el mismo patrón de nubosidad y vientos, aunque con temperaturas un poco más elevadas con mínima de 10 °C y máxima de 22 °C.