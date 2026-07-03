Matías Galarza, el nieto “bueno y disciplinado” que hoy brilla en la Albirroja

No acostumbra ver los partidos porque le generan taquicardia, pero corre hasta el televisor cuando le avisan que la Albirroja convirtió un gol. De esta manera, doña Selva Escobar viuda de Galarza, desde su casa en el barrio Tayazuapé de San Lorenzo, sigue los pasos de su nieto, el destacado mediocampista Matías Galarza Fonda, un jugador que creció rodeado de deportistas.

Con la voz un poco entrecortada, doña Selva celebra el presente que vive la Selección Paraguaya, cuya presencia en el Mundial 2026 genera un sentimiento de alegría colectiva dentro del país y también fuera de él.

“Muy emocionada de todo lo que está pasando, me emociona mucho la felicidad de los paraguayos (…) de tanta alegría ya es infartante”, expresó doña Selva.

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¿Cómo fue la infancia de Matías Galarza?

Tanto Matías, como su hermano Lucas, quien también se dedica al fútbol profesional, forjaron un lazo muy estrecho con su abuela, quien los cuidaba desde cerca y hasta dormía en el medio de ellos, recuerda con un sonrisa. Hijo de un arquero y una instructora de tenis, Matías conoció desde muy temprano la disciplina de los deportistas.

“Se levantaban muy temprano para irse a Villeta a practicar y su mamá a trabajar, a enseñar tenis y su papá también (…) Demasiado independientes eran, muy tranquilos”, contó la abuela.

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El mensaje de doña Selva para su nieto Matías

Autor del gol más tempranero en este Mundial y de la asistencia para el gol ante Alemania, Matías Galarza vive un momento soñado, rodeado de un grupo que de a poco se consolida bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

Tras conseguir el histórico pase a los octavos de final, la Albirroja afronta un desafío que tiene un sabor muy especial para la historia de nuestro fútbol. El partido frente a Francia podría volver a poner a Paraguay entre los ocho mejores del mundo como ocurrió en 2010.

En una instancia clave como esta y llena de presión, el acompañamiento de las familias, ya sea desde lejos o cerca, tiene un gran peso para los jugadores. Es por eso que Doña Selva aprovechó la ocasión y envió este mensaje a su querido nieto “Mati”:

“Quiero darte un fuerte abrazo, que Dios te cuide y no te lastimes y que el resto lo hagan todo con su garra guaraní y adelante”, dijo doña Selva mirando a la cámara y extendiendo sus buenos deseos para todos los compañeros de Matías.

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