La ONU intenta poner la gobernanza de la IA en el centro de la agenda internacional

"El objetivo es construir un marco común para el desarrollo y uso responsable de esta tecnología", señaló la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo técnico de Naciones Unidas al que le corresponde coordinar estos trabajos, en el que por primera vez se ofrece a todos los países -más allá del tamaño de su economía y de su progreso tecnológico - un lugar en la mesa.

Al inaugurar el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA, que proseguirá el martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó que la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa: "La pregunta es si la gobernaremos juntos o si dejaremos que ella nos gobierne".

Abogó por una IA "más segura, más justa, más accesible y más ética".

Asimismo, Guterres propuso un pacto internacional para proteger a los menores de los riesgos de la IA.

Explicó que ese pacto debe estar basado en tres principios esenciales: que las empresas demuestren que sus sistemas son seguros para los menores antes de ponerlos a su disposición, tolerancia cero con la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante IA y que los sistemas redirijan a los niños hacia ayuda humana cuando detecten señales de angustia o riesgo de autolesión.

España, uno de los países más activos en esta temática, ha planteado por su parte la formación de una coalición internacional destinada a la adopción de regulaciones comunes para proteger a niños y jóvenes y que no se repitan errores del pasado, como fue haber dejado libertad total a las grandes tecnológicas detrás de las redes sociales más usadas por ellos.

La UIT señaló que otro objetivo de esta reunión es tener reglas compartidas para que sus beneficios lleguen a todos los países.

"Frente a un escenario en el que unas pocas naciones y grandes compañías lideran el desarrollo tecnológico, el nuevo foro busca incorporar la voz de todos los Estados en la definición de las futuras normas internacionales", explicó el organismo, con sede en Ginebra.

En la agenda de asuntos que se tratarán en este foro de diálogo figuran las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial, la reducción de la brecha digital en IA y el establecimiento de mecanismos fuertes de supervisión humana.

Asimismo, la ONU tiene la ambición de que la gobernanza que se diseñe esté basada en la cooperación, la inclusión y el respeto de los derechos humanos.

Los expertos afirman que la inteligencia artificial representa el último de los grandes desafíos en términos de gobernanza internacional, del mismo modo que lo han sido en las últimas décadas el cambio climático, el comercio internacional o internet.