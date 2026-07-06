Gustavo Alfaro: esto dijo Robert Harrison sobre su continuidad en la Albirroja

Parte del plantel de la Selección Paraguaya arribó este lunes a nuestro país, luego de su participación en la Copa Mundial 2026.

En ese contexto, una de las principales inquietudes que rodea al entorno albirrojo es la continuidad de Gustavo Alfaro, cuyo futuro aún no ha sido definido oficialmente.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, sostuvo que tanto la dirigencia como los futbolistas desean la permanencia del entrenador argentino al frente del combinado nacional.

“Es lo que todos queremos. Yo, personalmente, encabezando la Asociación, con toda la directiva, los jugadores, le hemos pedido al entrenador que continúe con nosotros. Entendemos que es un momento de descansar la mente”, refirió.

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¿Cuándo se definirá la continuidad de Alfaro?

Asimismo, Harrison aclaró que no existe una fecha establecida para iniciar conversaciones sobre una eventual renovación.

“No tenemos una fecha (para hablar). Ahora se estará yendo a la Argentina para descansar un poco, tomarse unas merecidas vacaciones”, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El titular de la APF ya había reiterado esta postura durante el acto de recibimiento del plantel, donde incluso habló de proyectar el proceso hacia el “segundo round”, en referencia a la Copa Mundial 2030.

Mensaje de Alfaro y señales de continuidad

Gustavo Alfaro, por su parte, dejó un mensaje durante el acto de recibimiento que fue interpretado como una señal positiva por la afición y la dirigencia: “Ojalá que entre todos podamos seguir haciendo cosas hermosas”.

Tras la eliminación ante Francia en los octavos de final, el entrenador argentino había señalado que no tomaría una decisión apresurada, aunque anticipó que tampoco prolongaría demasiado el anuncio de su futuro.

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En ese sentido, explicó que su determinación está vinculada a un compromiso familiar asumido previamente, relacionado con su posible retiro tras la Copa Mundial 2026.