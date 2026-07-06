Telecirugía a más de 35.000 kilómetros une a Ecuador, China y Chile con récord mundial

Unos brazos mecánicos en el hospital chino operaron bajo las instrucciones de Bravo López, que desde la pequeña localidad ecuatoriana logró la hazaña manejando un 'joystick' que movió los instrumentos que intervinieron a una paciente con leucemia mórbida y varias enfermedades relativas a la obesidad.

"Las telecirugías ya se llevan haciendo desde hace muchos años, pero de muy larga distancia sí son muy escasas. La cirugía robótica en Latinoamérica está en pañales. Aquí siempre la tecnología ha llegado mucho más tarde, a veces mal y a veces nunca", expresó a EFE Bravo López.

Este procedimiento médico lo realizó junto a su hermano, con quien gestionó la adquisición de esta novísima máquina de nombre Kangduo para la clínica ubicada en la población andina, y en cooperación con un equipo presencial que estuvo con la paciente, comunicados gracias a una conexión a internet extremadamente ágil y latente.

Bravo López, que también es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Robótica (Colcir), explicó que para alcanzar estos elevados estándares de conexión los ingenieros que intervinieron elaboraron un método de conectividad a internet múltiple, combinando la red satelital junto con la fibra óptica.

"Somos pioneros en dar una solución tecnológica a las telecirugías intercontinentales de muy larga distancia. Para que se comprenda, enviamos la información por vía satelital y, en China, la información arriba por fibra óptica", señaló.

El galeno forma parte del Centro de Cirugía Robótica de la Clínica Santa María en Santiago, desde donde afirma que "comenzó la campaña" para lograr este éxito que casi triplicó la distancia del anterior récord mundial en cirugía virtual.

"No es una comunicación simple, es una comunicación audiovisual. Es muy importante calcular el retardo de los datos de internet, porque si hay retrasos pueden existir problemas de fondo y no es viable. Es una gran cuestión de ingeniería. No podemos perder información", añadió.

El proyecto fue bautizado ‘Qhapaq Ñan’ a propósito de la red vial de la antigua sociedad Inca que contaba con una distancia similar a la que recorrieron los datos que hicieron posible el hito médico, y se espera que esta unión entre Latinoamérica y China no sea su última vez.

El siguiente paso será extender esta infraestructura a hospitales públicos de zonas rurales andinas, donde el acceso a cirujanos especializados sigue siendo limitado. "Lo importante no es batir un récord, sino dejar instalada la capacidad técnica para que esto se repita", sentenció el cirujano.

"Se consigue el mismo objetivo haciéndolo desde la misma localidad o desde Ecuador a China. Y este objetivo es claro: expandir los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. Con mejor recuperación", explicó.