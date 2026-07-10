Profeta en su tierra: Orlando Gill, es homenajeado en su querida ciudad de San Lorenzo

Jornada inolvidable y cargada de sentimientos en la ciudad de San Lorenzo. Orlando Gill, actual guardameta y gran figura de la Selección Nacional en el Mundial de Norteamérica 2026, vivió un día de profundas emociones al ser distinguido en su querida ciudad de San Lorenzo. El reconocimiento fue otorgado de forma conjunta por el Club Sportivo San Lorenzo y la Municipalidad local, en un marco festivo celebrado sobre el césped del estadio Gunther Vogel, donde acudieron vecinos, hinchas del “Rayadito” y fanáticos del fútbol en general para rendir homenaje al arquero paraguayo originario de Reducto.

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La emoción de un hijo predilecto: “Agradecer a todos los que me acompañaron en el proceso”

Durante la ceremonia, el propio arquero tomó la palabra para expresar su gratitud hacia todos los estamentos de la comunidad que hicieron posible este reconocimiento y recordaron sus primeros pasos en la institución. “Agradecer a todos por este homenaje, a todo el pueblo sanlorenzano, más que alegre, más que emocionado. A todos los miembros de la comisión directiva de San Lorenzo, al presidente, al vicepresidente, a todos los que me acompañaron en el proceso cuando vine a San Lorenzo, los que me ayudaron, los que me criaron. También a Don Lucho, que gracias a él fui arquero; él fue el que me dio a elegir, fue por su culpa todo esto”, expresó emocionado el guardameta.

Seguidamente, Gill hizo un especial guiño a las autoridades locales y a toda la afición que lo respaldó desde sus inicios: “Nada más que muchas gracias por la confianza, por este homenaje tan lindo al intendente. También por la confianza, muy agradecido a toda la intendencia de San Lorenzo. Les mando un abrazo a todos los que no pudieron venir, gracias a todo el pueblo sanlorenzano por esta alegría enorme”, concluyó.

La huella imborrable del arquero en el “Rayadito”

Este homenaje premia una historia de sentido de pertenencia y crecimiento deportivo. Orlando Gill estuvo ligado al club Sportivo San Lorenzo desde el año 2019 hasta principios de 2024, cumpliendo etapas fundamentales en su carrera profesional. Tras dar sus primeros pasos por las escuelas de fútbol base de su ciudad natal, el portero se incorporó a la institución sanlorenzana, donde firmó su contrato profesional y realizó su debut oficial en la Primera División del fútbol paraguayo en el año 2020.

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A partir de allí, el actual guardameta de San Lorenzo de Almagro estuvo ligado al primer equipo y a la reserva tanto en la máxima categoría del fútbol paraguayo como en la exigente División Intermedia. El gran salto en su carrera llegó en enero de 2024, cuando dejó el Sportivo San Lorenzo para dar el paso al fútbol internacional, incorporándose a San Lorenzo de Almagro del fútbol argentino. Hoy, consolidado como referente y convocado a la Albirroja, la Ciudad Universitaria volvió a abrirle las puertas para abrazar a uno de sus hijos más ilustres.