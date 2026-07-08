Blue Origin, valorada en 130.000 millones en primera ronda para captar inversión externa

La compañía de Bezos prevé recaudar 10.000 millones de dólares en su primera ronda de financiación externa, que elevaría su valoración en torno a los 130.000 millones de dólares.

Blue Origin ha estado hasta ahora financiada íntegramente por su fundador, en parte gracias a la venta de acciones de Amazon, empresa de la que también es fundador.

Esta búsqueda de financiación llega después de la histórica salida a bolsa de la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, con la que Blue Origin compite en varios segmentos del sector espacial.

SpaceX batió recientemente el récord de recaudación en una oferta pública de venta (OPV) al captar más de 75.000 millones de dólares. Gracias a su salida al mercado bursátil, la empresa dedicada al sector espacial y a la inteligencia artificial (IA) llegó a superar brevemente a Amazon en términos de valor de mercado.

Según DealBook y CNBC, que citan fuentes propias, se espera que la gestora de activos Coatue Management lidere la ronda de financiación de Blue Origin con una inversión de 4.000 millones de dólares, casi la mitad del total.

Bezos, también fundador de Amazon, es uno de los principales inversores de un fondo de esta gestora que está centrado en empresas de tecnología emergentes.

El fundador aportará otros 2.000 millones de dólares y los otros 4.000 millones se espera que procedan de grandes inversores institucionales, según New York Times.

La recaudación de fondos externos proporciona a Blue Origin una referencia de valoración, lo que favorece la relación con futuros inversores.