Jueza nombrada por Trump revisará demanda de Florida contra ChatGPT tras recurso de OpenAI

Documentos judiciales disponibles este miércoles muestran que la Corte del Distrito Sur de Florida asignó de manera aleatoria el caso a Cannon, conocida por haber desestimado en julio de 2024 el juicio contra el actual mandatario por su mal manejo de documentos clasificados.

La asignación ocurre tras una petición de los abogados de OpenAI, que pidieron que una corte federal revisara la demanda del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien introdujo la querella el 1 de junio en un tribunal estatal en el Condado de Highlands.

Los representantes de la compañía tecnológica de Sam Altman argumentaron que el caso corresponde a jurisdicción federal porque la demanda se refiere a la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, en inglés), así como varios reglamentos federales, según los documentos judiciales.

"Este tribunal tiene jurisdicción federal porque el demandante alega explícitamente reclamaciones que surgen bajo la ley federal, alegando específicamente violaciones a la ley COPPA", establece el texto de los abogados.

El hecho renueva la atención nacional sobre el caso en Florida, que el 1 de junio pasado se convirtió en el primer estado de EE.UU. en demandar a esta empresa de inteligencia artificial (IA) y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

La demanda acusa a su herramienta ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Esta querella civil es independiente de una investigación criminal que Uthmeier lanzó el pasado abril contra la empresa de IA por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, ha combatido a empresas de inteligencia artificial y redes sociales, como TikTok, pese que el presidente Trump promulgó una orden ejecutiva en diciembre pasado para exigir que los estados no regulen la IA y que solo exista una regulación federal.