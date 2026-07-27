MEC denuncia sabotaje informático en investigación por títulos falsos

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, informó que durante la investigación sobre la carga irregular de datos relacionada con el escándalo de títulos falsos detectaron la instalación de un “cortador” informático dentro de la institución.

Según explicó, el dispositivo impedía identificar las direcciones IP desde donde se realizaron las operaciones irregulares.

Ramírez explicó que la carga de documentos puede realizarse tanto de manera remota como desde los propios servidores del MEC, lo que amplía el alcance de la investigación.

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“Cortador” impedía rastrear las direcciones IP

El ministro aseguró que la irregularidad fue descubierta cuando los investigadores intentaban reconstruir el origen de las conexiones utilizadas para cargar los documentos.

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“Cuando empezamos a seguir la ruta para ver que IP venían esos trabajos, instalaron dentro el MEC un cortador que no permite llegar a los IP. Hasta eso tenía previsto este sistema. Se está investigando quién y cómo se instaló ese cortador”, declaró.

Agregó que la investigación continúa y confirmó que el Ministerio ya promovió una denuncia penal para esclarecer los hechos.

Funcionarios investigados siguen en la institución

Ramírez indicó que los funcionarios del área informática que estarían involucrados en la instalación del “cortador” permanecen en el MEC mientras avanza la investigación.

No obstante, aclaró que fueron apartados de las dependencias intervenidas y ya no cumplen funciones en las áreas donde se habrían registrado las irregularidades.

El ministro no supo precisar el nombre técnico del “cortador”. No existe una denominación técnica estándar con ese nombre y, por la descripción del caso, podría referirse a un proxy, un servidor intermediario, un mecanismo de anonimización de conexiones o algún sistema diseñado para dificultar el rastreo de las direcciones IP o la auditoría de los registros.

Solo una pericia informática puede determinar qué tecnología fue utilizada como un “cortador” informático.

MEC proyecta un sistema único para reforzar los controles

Como parte de las medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, el titular del MEC anunció la implementación de un sistema integrado de gestión.

Explicó que actualmente existen cinco plataformas diferentes que dificultan los controles internos y adelantó que ya se están contratando servicios para unificar los sistemas del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

“Si no cambiamos, ponemos un nuevo método y no tenemos una dinámica digital que impida esto, evidentemente solo mover a las personas no va a tener el efecto que estamos buscando. Aspiro que a partir de fin de año tengamos un modelo distinto instalado que permita otro modelo de gestión”, sostuvo.

Anuncian más medidas tras el caso de títulos falsos

En cuanto a las acciones previstas para enfrentar las irregularidades detectadas en la expedición de títulos, Ramírez señaló que el MEC analiza suspender la habilitación de institutos y las ofertas de formación docente para primer y segundo ciclo.

Asimismo, mencionó que se estudia la implementación de un examen único como requisito para la expedición de matrículas.

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El ministro precisó que actualmente más de 800 funcionarios del MEC son investigados en el marco de la causa y confirmó que 14 jefaturas y direcciones ya fueron apartadas de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.